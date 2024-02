Carnaval/São Vicente: Com duas horas de atraso lá surgiu “Samba Tropical” com cor e muito brilho

A Escola de Samba Tropical arrancou o desfile na noite de segunda-feira, 12, com cerca de duas horas de atraso, mas, ainda assim mereceu aplausos do público, que vibrou com a sua folia, cor e brilho.

Perante milhares de mindelenses expectantes pelo desfile do grupo oficial que habitualmente anima as noites de segunda-feira do Carnaval, em São Vicente, o primeiro impacto “abafou” o atraso, o que veio provar que o `Samba Tropical´ pode ser pego pelo tempo, tal como se depreende do enredo deste ano “A humanidade e o tempo - Oli futur ta bem panhób”.

Depois de enfrentar contratempos como falha técnica num carro alegórico e de seguida avaria no gerador do trio eléctrico, a agremiação só conseguiu lançar o foguete de saída da Praça Nova, local escolhido para o arranque, pelas 23:10, bem mais tarde do que o programado, 21:00.

Mesmo assim, foi perante várias críticas do público presente na Avenida 05 de Julho, que não foi avisado que a travessia seria somente para fazer os ajustes ao grupo, e metade desta sem som, já que por o local não ser utilizado totalmente para os desfiles oficiais, só está parcialmente equipado pelo sistema de som digital.

Sem lugar para desânimo, os 1.200 foliões, distribuidos por 20 alas, não quiserem deixar os seus créditos por mãos alheias e a “explosão” se deu na Rua de Lisboa, porta de entrada para um “show” esperado por diversas personalidades adeptas do carnaval do Mindelo, inclusive o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Foi ali que a Escola de Samba Tropical mostrou a sua apoteose, relembrando nos diversos trajes e, nos dois carros alegóricos, os tempos idos de São Vicente, nos quais eram obrigatórios as voltas à Praça Nova, mas, contrastando com a evolução da era tecnológica, na qual até o “gót de Mané Jon” são engordados a megabytes.

Mudanças contadas num misto de criatividade, brilho e muita cor, que até conquistou o mayor de Pawtucket, Estados Unidos da América, que veio a Mindelo com uma comitiva, só para festejar a festa do Rei Momo com a Escola de Samba, motivado e trazido pelos relatos da cabo-verdiana Romana Ramos, que vive naquele país, e que há oito anos não perde um desfile.

Assim como Romana, foram vários os cabo-verdianos na diáspora que quiserem vir viver de perto esta “magia” e, à mistura com os residentes na terra, admitiram à Inforpress o amor ao Carnaval, e, especialmente à Escola de Samba Tropical.

Do lado da organização, o presidente do grupo carnavalesco, David Leite, através da imprensa aproveitou para pedir desculpas ao povo pelo atraso , que, como disse, é "derivado de problemas naturais da dimensão da realidade cabo-verdiana”.

Entretanto, admitiu a necessidade de se fazer melhorias em infra-estruturas, especialmente no sistema de som, mas, também em “geradores potentes” para electricidade, investimento esse, que, a seu ver, pode ser feito pelos grupos desde que tenham apoio.

Questionado ainda se a mudança de rua para o arranque do desfile não poderá ter influenciado os problemas, David Leite afirmou categoricamente que não, aliás, sintetizou, "foi uma grande estratégica” que permitiu ao grupo se reorganizar e “explodir” na Rua de Lisboa.

Mesmo assim, faz fé que as dificuldades não tenham apagado o “brilho e a beleza” dos foliões e prometeu melhorar a cada ano, inclusive com evoluções constantes nos carros alegóricos.

Hoje, dia do Carnaval 2024, o desfile organizado pela Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval – São Vicente (LIGOC-SV), principia às 19:00, no percurso habitual, Praça Dom Luís-Rua de Lisboa-Avenida Baltazar Lopes da Silva-Praça Nova-Avenida 5 de Julho.

De acordo com o sorteio da ordem do desfile, o grupo Estrela do Mar será o primeiro a entrar na Rua de Lisboa, às 19:00, seguido de Flores do Mindelo (19:30), Monte Sossego (20:00) e Cruzeiros do Norte (20:30).