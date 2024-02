​Câmara de São Vicente ultima preparativos para Carnaval 2024

A Câmara de São Vicente está a ultimar os preparativos para os desfiles de Carnaval, que se realizam durante os dias 09, 10, 11, 12 e 13 de Fevereiro, para garantir a "melhoria constante". E neste sentido reuniu-se na quarta-feira, 07, com os parceiros e os fazedores do Carnaval.

Numa publicação na rede social, Facebook, o vereador da Cultura da Câmara Municipal de São Vicente, Janísio Neves garantiu que tudo vai ser organizado visando garantir o brilho e a emoção do Carnaval da ilha de Monte Cara.

“Quase tudo já se encontra organizado e o enorme trabalho e esforço de todos os envolventes no Carnaval: Samba Tropical, Estrela do Mar, Flores do Mindelo, Monte Sossego e Cruzeiros do Norte afinam, assim, os passos, para o `maior espectáculo`, a ser concretizado para a próxima semana”, aponta.

Janísio Neves deixou uma palavra de apreço aos parceiros públicos e privados, aos fazedores do Carnaval pelo empenho e dedicação para que possam melhorar ainda mais os trabalhos.

O vereador garantiu que a Câmara Municipal não medirá esforços no melhoramento contínuo do Carnaval, que movimenta a ilha, gerando empregos e recursos, estimulando a criatividade e inovação num clima de alegria e confraternização.

De acordo com a ordem dos desfiles, o Estrela do Mar será o primeiro grupo a desfilar, às 19h00, segundo será Flores do Mindelo, às 19h30, terceiro Monte Sossego, às 20h00 e quarto e último Cruzeiro do Norte, 20h30. Já o Samba Tropical desfila na noite de segunda-feira, 12.