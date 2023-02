Monte Sossego é bicampeão do Carnaval de São Vicente

Monte Sossego é o grande vencedor do Carnaval de São Vicente 2023, tornando-se assim bicampeão, depois de já ter arrebatado o ceptro em 2020. Os resultados foram anunciados esta tarde, na Rua de Lisboa, Mindelo.

O enredo "o povo das ilhas ainda quer um poema diferente para o povo das ilhas" levou a melhor sobre a concorrência, conquistando a preferência do júri.

Em directo para a Rádio Morabeza, segundos após a confirmação do triunfo, o presidente do Grupo Carnavalesco de Monte Sossego, António Duarte, 'Patcha', disse que a vitória foi "fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço".

O dirigente expressou a sua solidariedade ao Vindos do Oriente, "que sofreu duros golpes" com a morte da sua fundadora, D. Lili, em 2022, e de outra das mentoras do grupo, Cely, já esta semana. "Foi algo aterrorizador, às vésperas do Carnaval", comentou, emocionado.

Ao segundo lugar do pódio sobe este ano Cruzeiros do Norte, tal como já tinha acontecido em 2020. Na terceira posição, Flores do Mindelo. O quarto e último lugar é do grupo Estrela do Mar.

Catarina Cardoso, de Monte Sossego, foi escolhida pelos jurados como a Rainha do Carnaval e Igor Miranda eleito Rei da folia. Em conjunto, a distribuição de prémios individuais fica assim organizada:

- Melhor bateria: Cruzeiros do Norte / Monte Sossego

- Melhor música: Constantino Cardoso - "Djôndjôn ca ta vergá" (Monte Sossego)

- Melhor carro alegórico: Monte Sossego

- Mestre-Sala: Stiven Fortes Évora (Flores do Mindelo)

- Porta-Bandeira: Irondina Évora (Cruzeiros do Norte)

- Rainha de bateria: Wendy Silva (Monte Sossego)

- 2ª Dama: Katelene Melício (Cruzeiros do Norte)

- 1ª Dama: Vera Spencer (Monte Sossego)

- Rei: Igor Miranda (Monte Sossego)

- Rainha: Catarina Cardoso (Monte Sossego)

Para o presidente da Liga Independente dos Grupos de Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV), o "objectivo foi cumprido". A propósito da experiência de desfiles à noite, Marco Bento faz uma avaliação positiva. "Na minha opinião, o Carnaval deve manter-se à noite, mas os grupos é que têm voz".

Também em entrevista à Rádio Morabeza, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente agradeceu à população, "que teve uma participação muito boa", bem como aos responsáveis dos grupos, aos jurados, trabalhadores e comunicação social, lembrando que o Carnaval tem trazido "muita gente a esta ilha querida".

O Carnaval 2023 marcou o regresso da festa ao Mindelo, depois de, em 2021 e 2022, as comemorações terem sido canceladas, devido à pandemia.