Grupos de carnaval de São Vicente com dificuldades para terminar trajes e carros

Grupos de Carnaval de São Vicente estão com dificuldades para encontrar materiais para terminar trajes e carros alegóricos quando faltam apenas 11 dias para o desfile oficial.

O problema de aquisição de materiais para a confecção dos carros alegóricos e indumentárias foi constatado pela reportagem da Inforpress junto dos responsáveis dos grupos, sobretudo, os que vão disputar o título de campeão do Carnaval de São Vicente 2023. Estes dizem temer que este percalço possa condicionar o resultado do trabalho que pretendem apresentar no desfile oficial.

O director de Carnaval do Grupo Cruzeiros do Norte, Nuno Gonçalves, afirmou que a dificuldade na aquisição de materiais é transversal a todos os grupos. Isto porque, explicou, com a pandemia da covid-19 e a crise internacional, além da subida de preços dos produtos, houve um “ruído na informação que deixaram os proprietários das lojas chinesas com a percepção de que não haveria Carnaval em 2023” e, por isso, “não trouxeram os produtos”.

“Os grupos têm vindo a desenrascar-se com um pouco do material que restou do Carnaval 2020, mas o pouco que tinha já acabou”, revelou a mesma fonte, que disse que o grupo enviou duas pessoas para adquirir materiais em Dacar e nas lojas na cidade da Praia, mas colocam as expectativas na chegada de um carregamento, proveniente do Brasil, e transportado pela TAP, que já se encontra em Lisboa (Portugal) e que deverá chegar esta sexta-feira a São Vicente.

“São materiais que foram adquiridos em Dezembro, quando os grupos foram ao Brasil, mas não puderam trazê-los porque a TAP entrou em recessão e não estava a trazer carga”, acrescentou o responsável, para quem o voo vai trazer materiais para o Cruzeiros do Norte, para o grupo Monte Sossego e para o Escola de Samba Tropical, esta que não concorre ao desfile oficial, mas que, tradicionalmente, sai na noite de segunda-feira de Carnaval.

Segundo Nuno Gonçalves, depois de receber esses materiais, o grupo Cruzeiros do Norte terá que “apertar a mão” nos trabalhos, nos estaleiros e nos ateliês de costura, para finalizar os trabalhos e não deixar que o problema afecte o desfile que pretendem apresentar.

O director de Carnaval defendeu, por isso, que após o término do Carnaval 2023, os grupos devem sentar-se à mesa para definir redes, pensar nos materiais para o Carnaval seguinte.

“Apesar do pessoal dizer que no fim tudo dá certo, não podemos continuar a pensar assim. Não podemos continuar a passar todos esses perrengues. Falo do Cruzeiros, mas todos os grupos estão na mesma situação”, realçou.

O mesmo sugeriu, por isso, que depois do Carnaval se faça uma reunião da Liga dos Grupos Oficiais, os próprios grupos, o Governo e a Câmara Municipal de São Vicente, para repensarem outros mercados para aquisição de materiais, que poderão ser “mais baratos do que o Brasil”, tais como Portugal, China, Índia e Senegal e também para “definir prioridades e ver o timing de execuções que podem servir para o Carnaval 2024”, a começar pelos “estaleiros para que os grupos possam guardar e reciclar os materiais” numa lógica de sustentabilidade.

Quem também tem passado pelas mesmas dificuldades é o grupo Flores do Mindelo que, segundo a presidente, Ana Ramos, não consegue encontrar os materiais de costume em São Vicente.

“As coisas estão muito caras, há muitos produtos que não estamos a encontrar aqui e estamos a improvisar e a tentar superar para ver como vamos para o terreno no dia do desfile. A maior parte dos grupos tem coisas ainda a chegar de fora, muitos deles são materiais para as roupas das figuras de destaque como porta-bandeiras, rainhas, e materiais para os andores”, avançou Anda Ramos, realçando que a chuva que caiu na noite de quarta-feira afectou materiais nos estaleiros e construção de alguns carros alegóricos.

Este problema é transversal aos outros grupos, conforme relatou os presidentes dos grupos carnavalescos Monte Sossego, António Duarte, e Estrela do Mar, Fernando Fonseca, este último que revelou que a falta de materiais está a deixar o grupo “esgotado”.

Este ano, o desfile oficial do Carnaval de São Vicente, no dia 21 de Fevereiro, vai arrancar a partir das 18:30, fruto de um acordo entre os grupos e a Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV) e câmara de São Vicente para a mudança do horário do desfile. Isto, apoiando-se na ideia de que “o espetáculo será favorecido pelas luzes artificiais nocturnas, o que o fará brilhar ainda mais”.

O primeiro grupo a desfilar será o Flores do Mindelo, que iniciará às 18:30, com o enredo “Renascer num voo”, o segundo será o Estrela do Mar, às 19:00, com o enredo “No Salvá nos planeta azul”, o terceiro Cruzeiros do Norte, às 19:30 , com o enredo “Três Cosa Sab na Vida: Saúde, Dinheiro e Amor” e o quarto Monte Sossego, que iniciará o desfile às 20:00 com o enredo inspirado no poema do falecido escritor, político, diplomata e poeta mindelense Onésimo Silveira, “O povo das ilhas quer um poema diferente para o povo das ilhas”.

A Escola de Samba Tropical, como de costume, fará o seu desfile na noite de segunda-feira, 20 de Fevereiro.

De acordo com informações divulgadas pela Ligoc-SV, a concentração dos grupos será na Praça Dom Luís e Avenida Marginal e o desfile começará na Rua de Lisboa, segue pela Avenida Baltazar Lopes da Silva, Travessa Cadamosto, Praça Amílcar Cabral (Praça Nova), Avenida 5 de Julho, Rua Cristiano de Sena Barcelos e a dispersão será na Avenida Marginal.