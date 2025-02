Grupos dão início aos preparativos para festa do “Rei Momo”

Na ilha de São Vicente já começaram os preparativos para a festa do “Rei Momo”, com apresentação de enredo, início dos ensaios e trabalhos nos carros alegóricos. Este ano, cinco grupos oficiais vão desfilar na terça-feira de Carnaval (4 de Março): Monte Sossego, actual campeão em título, Cruzeiros do Norte, Estrela do Mar, Flores do Mindelo e Vindos do Oriente.

No ano passado, Monte Sossego sagrou-se tricampeão do Carnaval de São Vicente com o enredo “Genética.CV - Ma casta de raça ê esse” (Genética.CV-Que raça é essa) que mereceu a preferência do júri com 268,8 pontos. O Cruzeiros do Norte, com 268 pontos, conseguiu o título de vice-campeão pelo segundo ano consecutivo. Já o Estrela do Mar teve 263,2 pontos e ficou no terceiro lugar e Flores do Mindelo conseguiu 258,8 pontos e situou-se no quarto posto.

Para este ano, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, garantiu o aumento do financiamento por parte do Governo para a festa do “Rei Momo”, num encontro que manteve com os representantes dos grupos.

Samba Tropical

A Escola de Samba Tropical vai desfilar este ano com o enredo “7 Ruas, 1 história” retratando a trajectória do Carnaval mindelense no seu momento apoteótico, desde início quando ainda tudo se resumia ao entrudo até os dias de hoje.

Segundo o presidente da Escola de Samba Tropical, o enredo pretende mostrar a evolução deste que se transformou no “maior espectáculo a céu aberto de Cape Verde”, fruto de uma “evolução progressiva a nível visual e técnico, tomando uma dimensão além-fronteiras”.

“Toda a evolução pode trazer pontos positivos e negativos e um dos pontos positivos foi sem dúvida a evolução técnica organizacional que o Carnaval de Mindelo atingiu. Mas ao mesmo tempo nunca podemos esquecer-nos da história e trajectória porque é isso que o fez chegar até aqui”, frisou.

David Leite reforçou que o Carnaval de São Vicente tem neste momento uma importância não só cultural como social, turístico e cada dia mais pessoas vivem de e para o Carnaval.

Conforme o presidente do grupo, que assina o enredo junto com o jovem que se estreia como carnavalesco, Ailton Duarte, com colaborações artísticas da carnavalesca Karine Rocha e de Anísia Silva, escolheram Ribeira Bote para apresentar o enredo porque é um bairro que esteve na génese do Carnaval mindelense e que “pariu” figuras como Cacói que ao longo dos tempos deram um enorme contributo a esta festa.

Conforme David Leite, o desfile deve acontecer em diferentes momentos, sendo que no primeiro sector vai-se retratar a história do Carnaval, no segundo a identidade do Carnaval, o terceiro versará sobre a importância do Carnaval e ainda vão aproveitar para homenagear todos os grupos oficiais do Carnaval de São Vicente.

Cruzeiros do Norte

O grupo Cruzeiros do Norte vai desfilar com o enredo “Farol do Atlântico, Brilhante de Mil Luzes”, tema idealizado pelo carnavalesco Fernando de Morais e que contou com contribuições de membros da direcção do grupo.

De acordo com a nota justificativa divulgada pelo grupo, “Farol do Atlântico, Brilhante de Mil Luzes” é uma ideia que o carnavalesco do Cruzeiros do Norte tinha na gaveta há muitos anos e que foi amadurecendo paulatinamente após o término do Carnaval do ano passado, em que foi o 2º classificado.

“É um enredo com um fio-condutor próprio e um desenvolvimento característico, daí que o vamos apresentar no sambódromo, no dia 04 de Março de 2025. Será somente o lado positivo relacionado com a nossa existência, o que nos caracteriza e nos representa como Nação”, descreve o mesmo documento.

Monte Sossego

O Grupo Carnavalesco Monte Sossego, tricampeão do Carnaval de São Vicente, escolheu homenagear o seu bairro, no desfile com o enredo “Terra d’índio em festa», celebração ao bairro que gerou uma nação.

O enredo, criado pelos carnavalescos João Brito e Valdir Brito, pretende prestar tributo ao bairro no ano em que o grupo celebra 40 anos de existência e homenagear figuras históricas da zona de Monte Sossego.

Segundo o presidente do grupo António Duarte, “Monte Sossego é uma zona de prestígio em São Vicente” pelo que “já era mais do que necessário o grupo reconhecer aquilo que o bairro tem feito pela agremiação”.

Flores do Mindelo

O grupo carnavalesco Flores do Mindelo vai-se apresentar no desfile com o enredo “Um sonho, um desejo, uma viagem da África para Amazónia”, tema proposto pela presidente da agremiação, Ana Soares.

De acordo com a sinopse, apresentada pelo grupo, que foi quarto classificado no Carnaval 2024, o enredo retrata os guerreiros mandingas africanos que viagem numa aventura para o Amazonas, com partida da África, e pelo meio enfrentam um mar conturbado com ondas gigantes, mas conseguem chegar com segurança ao destino.

“O objectivo dos guerreiros mandingas africanos, é, inicialmente, conhecer a fauna, a flora e as lendas tais como a da cobra gigante, a sereia Iara, o Curupira, mas são abordados por uma guerreira indígena que lhes pedem ajuda para expulsar os exploradores que andam a destruir a floresta”, refere.

Para recriar esta história o grupo Flores do Mindelo sairá com uma comissão de frente, um tripé, três carros alegóricos e oito alas.

Como figuras de destaque a agremiação terá a já conhecida rainha de bateria Leidy Silveira, Ineida Fortes será porta-bandeira e Ravi Morais que se estreia como mestre-sala, que desfilarão ao som do samba enredo “Destine traçóde” (Destino traçado), composição de Gai Dias.

*com Inforpress

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1209 de 29 de Janeiro de 2025.