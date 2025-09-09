​Equipa do IPC avalia condições do centro histórico do Mindelo para relatório técnico a submeter à UNESCO

O Instituto do Património Cultural (IPC) realiza, em São Vicente, uma missão de avaliação das condições do centro histórico do Mindelo, com vista à elaboração de um relatório técnico a ser submetido à UNESCO.

A deslocação ao terreno decorre nos dias 9 e 10 de Setembro, na sequência da passagem da Tempestade Tropical Erin, que provocou graves danos na ilha de São Vicente, em particular em infraestruturas culturais e museológicas.

Segundo uma nota do IPC, a missão tem como objectivo realizar um diagnóstico detalhado das estruturas museológicas afectadas, nomeadamente o Núcleo Museológico Cesária Évora e o Museu do Mar, bem como avaliar o estado do centro histórico do Mindelo.

O relatório técnico a ser elaborado será submetido à UNESCO, solicitando o apoio da organização para mitigar os impactos mais urgentes desta catástrofe no setor da Cultura.

O IPC destaca que o sector cultural foi profundamente atingido em São Vicente. “Infraestruturas como o Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (2023), o Museu do Mar (2023), o Núcleo Museológico Cesária Évora, a Biblioteca e Arquivo, o Centro Cultural do Mindelo, o Quintal das Artes e o perímetro do Centro Histórico, classificado como Património Nacional em 2012, sofreram danos consideráveis”.

De acordo com o IPC, muitos artesãos e artistas perderam os seus ateliers e produções, enquanto actividades culturais e criativas, fundamentais para a economia local, encontram-se suspensas, traduzindo-se em perda de rendimentos para inúmeras famílias.

A equipa do IPC é composta por Aleida Aguiar Monteiro, directora dos Museus, pelo arquitecto Daniel Oliveira e pelos técnicos Adilson Dias Ramos e Jaylon Monteiro.