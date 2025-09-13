Ilha do Sal: Segunda parte da primeira noite do festival de Santa Maria iluminada por "Kriol Kings" e surpresa de Zé Delgado

A primeira noite da 33ª edição do festival de música de Santa Maria continuou madrugada adentro, com a segunda parte do programa a levar o público ao rubro, com o projecto “Kriol Kings”.

A dupla, composta por Djodje e Nelson Freitas, que trabalha em conjunto há quase dois anos, fez o areal de Santa Maria vibrar. O público, em coro, cantou e vibrou com cada uma das músicas.

Ao final do show, Djodje e Nelson Freitas expressaram a sua satisfação com a actuação e com a calorosa recepção que sempre recebem na ilha.

Anunciaram também o fim da primeira fase do projecto "Kriol Kings", mas garantiram que a parceria continuará com novos projectos conjuntos a serem apresentados em breve.

Ambos prometeram novos trabalhos individuais que poderão ser lançados ainda este ano.

O palco de Santa Maria continuou a receber grandes nomes. Lonny Johnson foi o artista que se seguiu e não decepcionou, sublinhando que já ansiava por voltar a actuar no festival.

Para a alegria do público que permaneceu no areal mesmo com o dia já claro, o trio CESF, Trakinuz e Big Z subiu ao palco para um espetáculo, um misto de canções que fez toda a gente cantar.

O festival encerrou a primeira noite em “grande estilo”, com a surpresa de Zé Delgado, que não estava no cartaz oficial.

O artista, que subiu ao palco depois das 08:00, teve o seu público fiel que o acompanhou em cada canção, numa "autêntica viagem" no tempo.

O Festival de Santa Maria, que este ano se ergue sob o lema "De Sal pa Mundo" e presta homenagem a Alcides Brito, Antero Simas e Mário Lopes, continua logo mais à noite com o colectivo 2, Hip Hop Sal, Tabanka Djazz, Mo'Kalamity, Josslyn e Yasmine, Wet Bed Gang e Mc Acondize.