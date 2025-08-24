Praia recebe projecto musical e solidário “Ritmos no Borders”

A cidade da Praia vai acolher, no dia 7 de Novembro, o projecto musical e solidário “Ritmos no Borders”, que contará com actuação de diversos artistas nacionais e terá como director artístico o músico Jorge Pimpas.

O evento é promovido pela Asgi.Services,Lda, empresa que realiza o Master Cordas, que já vai na sua terceira edição. O projecto surgiu a pedido do público que desejava um evento anual de qualidade, explicou Admirio Inocêncio, ao Expresso das Ilhas.

“Decidimos criar o “Ritmos no Borders”, que será de qualidade, eficácia e excelência naquilo que temos vindo a trabalhar, mas que as pessoas vão gostar”, revela.

Segundo Admirio Inocêncio, o nome do projecto reflecte a intenção de abranger diferentes comunidades linguísticas: “Ritmos no Borders” significa ritmos sem fronteiras. Ele funciona como uma equivalência a um “Master Cordas”, mas abrangendo tanto os que falam inglês como português”, explica Inocêncio.

Admirio Inocêncio refere que o evento distingue-se do “Master Cordas” por incluir vozes, haverá momentos instrumentais, com o saxofone, o principal instrumento.

O encerramento do concerto ficará a cargo do saxofonista Marcos Sousa, ex-membro do grupo Os Tubarões, que tocará temas do seu gosto, de Totinho e de Luís Moraes, evocando a tradição musical cabo-verdiana e o espírito natalício.

Além do aspecto artístico, sublinhou que o “Ritmos no Borders” terá um forte cariz social. “Não é só um concerto, para apreciar uma boa música, mas temos que ir com aquele espírito mais humano. Estaremos lá para ajudar as pessoas em São Vicente, para se recuperarem da tempestade do dia 11 de Agosto”.

Parte das receitas será destinada a mães solteiras da ilha de São Vicente, identificadas em parceria com a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV).

Ao contrário de doações em dinheiro, a iniciativa prevê a compra directa de bens não perecíveis que serão entregues às mães necessitadas de São Vicente.

Artistas confirmados

Neste momento, estão confirmados para esta edição do “Ritmos no Borders” artistas como Mirri Lobo, Beto Dias, Constantino Cardoso e Yacine Rosa. A abertura do concerto será feita com um grupo de batuque, celebrando a diversidade de ritmos nacionais como morna, coladeira, funaná e kola san jon, reforçando o compromisso com a valorização do património musical de Cabo Verde.

O evento contará ainda com a participação do artista plástico Tutu Sousa, que doará uma tela a ser leiloada, cujos fundos se juntarão às receitas do concerto para apoiar a acção social.

Os bilhetes estarão disponíveis a partir de meados de Outubro, ao preço de 1.500 escudos.

Admirio Inocêncio ressalta que muitos artistas reduziram os seus cachês ou actuam gratuitamente, garantindo a viabilidade do projecto.

Sensibilização

Além do concerto, haverá também uma acção de sensibilização sobre mudanças climáticas, em parceria com a Associação Lantuna, para alertar o público sobre os impactos do lixo e outras práticas prejudiciais ao ambiente.

“No dia do concerto, vamos passar uma acção de sensibilização sobre as mudanças climáticas, que têm estado a acontecer, para isso temos como um dos parceiros a Associação Lantuna”, frisa.

O “Ritmos no Borders”, conforme Admirio Inocêncio, será um projecto anual, com foco na qualidade musical e no impacto social, em que cada edição vai abordar diferentes causas e associações, como forma de promover a cultura, a solidariedade e a consciência ambiental.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1241 de 10 de Setembro de 2025.