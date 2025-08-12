Artistas na onda de solidariedade com São Vicente

Artistas cabo-verdianos estão a manifestar solidariedade para com a ilha de São Vicente, vítima da tempestade que ocorreu no dia 11 de Agosto. Cada um, à sua maneira, tem procurado contribuir para ajudar a levantar a ilha de Monte Cara. Vários artistas deslocaram-se a São Vicente para apoiar directamente as famílias que perderam entes queridos e bens materiais.

Fattú Djakité

A cantora Fattú Djakité, residente em São Vicente, tem estado na linha da frente da solidariedade após a tragédia que abalou a ilha. Com o “Sabor e Afectos”, a artista mobiliza voluntários, amigos e familiares para levar refeições quentes e artigos de primeira necessidade às famílias mais vulneráveis.

“Esse espírito foi baptizado de ‘Sabor e afecto’, porque juntamos e preparamos as refeições em família e com amigos, com todo o carinho, e entregamos às pessoas que mais precisam”, destaca.

A iniciativa começou de forma espontânea. “No primeiro dia preparei uma panela de feijão e levei para a zona do Iraque. Percebi logo que era muito pouco para tanta procura”, contou Fattú. Através de transmissões ao vivo nas redes sociais, conseguiu o apoio de mais pessoas, que se disponibilizaram a ajudar com alimentos, transporte e mão-de-obra.

Com esse espírito de partilha, a equipa passou a preparar várias panelas de comida diariamente. “Em apenas três dias, já tínhamos distribuído 15 panelas de refeições em diferentes comunidades”. Hoje, o projecto conta com cozinheiras voluntárias, pontos de entrega e uma rede de distribuição organizada, que garante que a ajuda chegue a quem mais precisa.

Além da alimentação, o grupo procura responder a outras necessidades urgentes. “Encontrámos uma pessoa que tinha perdido a cadeira de rodas. Accionámos a rede de apoio e, em dez minutos, já tínhamos uma nova cadeira para ela. É um verdadeiro trabalho de Djunta Mon”, afirma a cantora.

O projecto também leva afecto e esperança às comunidades. As entregas são feitas acompanhadas de música e conversa, criando momentos de conforto em meio à dor. “Há famílias que, mesmo tendo cestas básicas, não conseguem cozinhar. Por isso, a refeição quente faz toda a diferença. Mais do que alimentar, mostramos que nos preocupamos com elas”, destacou.

Fattú Djakité sublinha que tem recebido apoio de pessoas que contribuem com alimentos ou donativos. “Este trabalho é cansativo, mas muito gratificante. Sempre que conseguimos levar comida e carinho, sentimos que vale a pena”, disse.

A cantora apela à continuação da solidariedade. “Todos nós, com pequenos gestos, podemos fazer a diferença. Levar ‘Sabor e Afecto’ é mais do que dar de comer, é também partilhar amor e esperança”, concluiu.

Batchart

O rapper sanvicentino Batchart está em São Vicente a apoiar as famílias que perderam os seus bens. Além de ajudar na limpeza dos escombros, fez uma música acompanhada de vídeo sobre a tragédia que abalou a ilha de Monte Cara.

O artista tem apelado à mobilização de mais voluntários para reforçar as acções de limpeza em várias zonas da ilha, onde são oferecidos “água, lanche, refeição e muita gratidão”.

Garry

O artista Garry realiza no dia 30 de Agosto, na Cidade da Praia, o espectáculo de lançamento do seu novo álbum 100% Mi. Nas redes sociais, o artista anunciou que será um concerto solidário, em que parte da receita do espectáculo reverterá para apoiar as famílias que perderam os seus bens na ilha de São Vicente.

O artista convida o público a juntar-se ao movimento, para contribuir para esse “Djunta Mon pa São Vicente”.

O espectáculo será no largo do memorial Amílcar Cabral e contará com a participação de vários artistas e amigos.

Após o espectáculo, o artista promete deslocar-se a São Vicente para acompanhar de perto a causa.

Djodje

Com uma forte ligação à ilha, o cantor Djodje viajou para São Vicente logo após a tempestade, para verificar a situação e prestar solidariedade.

Durante a sua estadia, Djodje ajudou na limpeza, distribuiu alimentos e entregou donativos às famílias afectadas.

Outros artistas, como Dynamo e Trakinuz, também marcaram presença na ilha, levando donativos.

Neuza de Pina

A cantora foguense Neuza de Pina vai realizar, no dia 23 deste mês, no Cesária Restaurante, em Boston, nos Estados Unidos da América, o concerto Morna e Mindelo. Segundo a produtora Harmonia, trata-se de uma iniciativa solidária em prol de São Vicente e das vítimas das chuvas.

William Araújo

O cantor tem agendado para esta sexta-feira, 22 de Agosto, um concerto nos Países Baixos, onde toda a receita será destinada à campanha “Força-São Vicente”, em apoio às famílias afectadas.

“O Annabel Rotterdam vai transformar-se numa noite cheia de música, energia e união. Espere uma noite cheia de performances ao vivo, actos surpresa e DJs que vão garantir que a pista de dança fique silenciosa por um momento”, revela.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1238 de 20 de Agosto de 2025.