Dez anos da URDI celebram o artesanato e o design cabo-verdiano

​A Feira de Artesanato e Design de Cabo Verde realiza-se de 26 a 30 de novembro.A URDI 2025 assinala 10 anos este ano e consolida-se como uma referência no calendário cultural e artístico do país. Nesta edição não haverá município em destaque, todos os municípios de Cabo Verde estão convidados, acentuando a dimensão nacional do evento.

O evento foi apresentado hoje pelo director do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), Artur Marçal, numa conferência de imprensa que contou com a presença do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga.

“Esta décima edição, no fundo, é uma celebração da primeira década da existência da URDI, um evento que, ao longo deste período, se distinguiu enquanto marca cultural e artística de Cabo Verde, consolidou a sua marca e já é um evento que faz parte do panorama artístico e cultural da cidade do Mindelo e é aguardado todos os anos com muita expectativa, não só pelos artesãos, mas também pelos demais criativos e, acima de tudo, pela população, que já conta com a URDI anualmente no mês de novembro”, refere.

O director do CNAD recorda que a feira nasceu como espaço para valorizar o artesanato e evoluiu para um evento de destaque que envolve designers, artistas e outros agentes culturais nacionais e internacionais.

“É uma década de construção, de consolidação da trajetória que, ao longo dos anos, promove o encontro entre artesãos, designers, artistas e outros agentes culturais, formalizando, acima de tudo, um espaço colaborativo de aprendizagem, de trocas e de partilha. A URDI, como sabem, constitui também um lugar de impulso à educação, à difusão de conhecimento, à discussão, à comercialização de bens culturais e à valorização de expressões artísticas ancestrais e contemporâneas. Por isso é que nós sempre defendemos que a URDI não é uma simples feira de artesanato; é um símbolo do compromisso com a economia criativa, é o orgulho dos artesãos desde a sua primeira edição e tem-se definido como um amplo espaço de oportunidades para o setor das artes em Cabo Verde”, sublinha.

Com um orçamento de cerca de 10 mil contos, segundo Artur Marçal, a iniciativa organizada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do CNAD, “mantém o nível de qualidade alcançado e expande as oportunidades para artesãos e criativos”.

A programação inclui residências criativas Nô Ba Urdi, que este ano terá como palco a Ilha de Santo Antão, desfiles de moda, a URDI Júnior, bem como o lançamento de alguns catálogos e edições do CNAD referentes às exposições realizadas ao longo desta década.