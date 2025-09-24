Praia acolhe primeira edição do Kafuka África Film Festival em Outubro

A Cidade da Praia acolhe, de 16 a 19 de Outubro, a primeira edição do Kafuka África Film Festival. De acordo com a diretora artística e curadora deste festival, Natacha Craveiro, o objectivo é criar pontes e ligar Cabo Verde ao mundo e à sua diáspora.

Natacha Craveiro falava em conferência de imprensa realizada, esta manhã, na cidade da Praia.

“O Kafuka African Film Festival é um evento que promete ser o marco de celebração da cinematografia africana. Mais do que um festival de cinema, o KafuKa é uma ponte que liga as nossas ilhas ao vasto e vibrante continente africano e à diáspora espalhada pelo mundo, através da poderosa linguagem do cinema. A primeira edição do Kafuka acontecerá entre os dias 16 e 19 de Outubro de 2025. Ao longo desses quatro dias, mergulharemos em narrativas cativantes, em imagens que nos transportam e em reflexões que nos transformam. Para esta edição inaugural, optamos por um local fechado, contactando directamente os realizadores e produtores dos filmes que curamos. O alinhamento é de luxo, com a maioria das obras a terem passado por grandes festivais internacionais como o Festival de Cannes, Berlinale, Sundance, Toronto, Fespaco, entre outros”.

Craveiro explica que o festival está dividido em duas categorias, uma competitiva, onde os filmes de longa e curta-metragem poderão competir, e uma não competitiva.

“O festival terá uma secção competitiva, dividida em duas categorias. Na categoria de longa-metragens, os filmes competirão pelo KafuKa de Ouro e Kafuka de Prata.

Já na categoria de curtas-metragens, os prémios serão Kafuka Short Ficção e Kafuka Short Documentários. Além disso, o Kafuka contará com uma secção não competitiva, que irá destacar o cinema contemporâneo Nacional, o Cinema Contemporâneo do Continente e ainda o Kafuquinha, uma secção pensada e dedicada ao nosso público mais jovem, para que as futuras gerações tenham acesso à sétima arte”.

A primeira edição do Kafuka África Film Festival contará com a exibição de 40 filmes e prestará homenagem a três líderes comunitários. A entrada para o festival é gratuita, mediante levantamento de bilhete.