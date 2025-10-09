​Tony Lima lança “Guiné Blaw”, um tributo à Guiné-Bissau

O musico cabo-verdiano, Tony Lima lança nesta sexta-feira, 10, o seu mais novo single intitulado “Guiné Blaw”. Trata-se do segundo single do seu novo álbum que contara com produção do colectivo Acácia Maior.

O single conta com a participação do filho Kuami Lima e produção do colectivo Acácia Maior (Luís Firmino e Henrique Silva).

Segundo uma nota enviada, o single é um tributo à Guiné-Bissau e ao espírito pan-africanista dos combatentes que lutaram pela libertação dos dois povos irmãos, Guiné-Bissau e Cabo Verde.

“A canção celebra também o espírito pan-africanista dos combatentes que, vindos de diferentes horizontes, aceitaram lutar por uma causa maior do que a sua própria história: Mi nka di li, ma mi npodia ser di li”, frisa.

A mesma fonte realça que o tema foi escrito por Tony Lima em 2010, durante uma viagem de família a Bissau. “A canção nasceu como um momento de reflexão intergeracional sobre o passado e o presente da Guiné-Bissau”.

Produzida em colaboração com o colectivo Acácia Maior, formado por Luís Firmino e Henrique Silva, a mesma fonte explica que “Guiné Blaw” combina sonoridades tradicionais da Guiné-Bissau e de Cabo Verde com arranjos contemporâneos.

A fusão traduz a estética característica do colectivo, conhecido por trabalhos como o álbum “Cimbron Celeste”, que se distingue por unir tradição e inovação, construindo pontes entre o passado e o futuro, entre a ilha e o mundo, entre a raiz e o cosmos.

“O projecto acompanha a trajetória de Tony Lima enquanto intérprete e observador atento do seu tempo, abordando temas como a dignidade humana, a luta contra a alienação neocolonial, a identidade diáspora e a urgência de uma nova consciência coletiva”, refere.

Este projecto marca também a reedição artística de Tony Lima, uma figura histórica que há 50 anos empunhou a música como ferramenta de revolução com o grupo teatral Kaoguiamo e o tema emblemático "Amílcar Cabral (bu mori sedu)", que ele cantou e de que é autor-compositor.

Ao longo da sua vida diplomática, António Pedro Monteiro Lima, Tony Lima, manteve a música como extensão do seu pensamento estratégico, político e cultural na construção de um país insular mais justo, digno e respeitado.

Após uma carreira notável, incluindo os cargos de Conselheiro Diplomático de dois Presidentes da República e de Embaixador, Representante Permanente de Cabo Verde junto das Nações Unidas, Tony Lima regressa à arte com o mesmo espírito combativo e poético, agora de mãos dadas com uma nova geração de músicos comprometidos com o resgate e reinvenção da música tradicional cabo-verdiana.