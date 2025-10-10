Germano Almeida distinguido com Prémio Literatura da Lusofonia 2025

​O escritor cabo-verdiano e Prémio Camões 2018, Germano Almeida, recebe este sábado, 11, em Lisboa (Portugal) o Prémio Literatura durante a nona edição da Gala Prémios da Lusofonia 2025.

A atribuição do prémio ao escritor natural da ilha da Boa Vista é um reconhecimento não só para a literatura cabo-verdiana, como também para a literatura de língua portuguesa, isto é, para a literatura lusófona, justifica a organização na nota a que a inforpress teve acesso.

Na gala que terá lugar no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, vai distinguidos ainda mais de 15 personalidades e instituições que mais se destacaram na dimensão da Lusofonia, com destaque para Bonga (Angola) e Maria do Carmo Silveira (São Tomé e Príncipe) com Prémio Especial Lusofonia, e Murade Murargy (Moçambique) com Prémio Carreira.

O artista plástico cabo-verdiano David Levy Lima foi vencedor do Prémio Artes Plásticas 2023, e a ex-ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, com o Prémio Especial Lusofonia 2024.

Os Prémios da Lusofonia é uma iniciativa que homenageia anualmente e, em Portugal, desde 2017, cidadãos da lusofonia que se distinguiram por obra e carreira nas mais diversas actividades e áreas que exercem, desde a música, literatura, cidadania, artes plásticas, comunicação social, passando pelo teatro e cinema, educação, moda e estilismo, entre muitas outras áreas.

Os Prémios da Lusofonia que tem como mentora e autora, Isabel Leitão, e a parceria permanente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), constituem um momento de grande celebração da cidadania qualificada da língua portuguesa e do ideal da lusofonia.

A cerimónia, que vai decorrer sob lema “O universo da língua portuguesa e lusofonia tem a dimensão do sonho e todos os grandes sonhos são inesgotáveis”, vai contar com animação cultural de Cila Damásio, Grupo Suryá, Filipe de Moura, grupo de dança CSPDS, Ca Cau, Deusa e José Cid, que é padrinho do evento.