​Josslyn lança EP “Malibu” e estreia-se no cinema com o filme “Maldito Amor”

A cantora cabo-verdiana Josslyn lança esta sexta-feira, 10, em todas as plataformas digitais, o seu novo EP intitulado “Malibu”.

Segundo um comunicado enviado à Inforpress, o trabalho marca uma nova fase na carreira da artista, com uma sonoridade que cruza elementos do pop e do alternativo.

O disco inclui cinco faixas, Intentada, Baby Mama, Fallin, Gotham City e Malibu – duas das quais já foram divulgadas previamente.

O single Malibu, lançado há cinco meses, regista mais de 1,6 milhões de visualizações no YouTube, enquanto Baby Mama soma cerca de 155 mil visualizações.

Conforme a mesma fonte, Josslyn assina todas as letras do projecto, que conta com a colaboração de artistas e compositores como Ste yepSoM, Ritxa Kursha e Nelly Silva. Participam ainda no EP os músicos Mark Delman, MC Acondize, Rnany e Big Z.

Josslyn estreou-se discograficamente em 2016 com um álbum homónimo. Desde então, tem vindo a consolidar a sua presença no panorama da música lusófona.

Paralelamente ao lançamento do EP, a artista prepara-se para a sua estreia como protagonista no cinema, no filme angolano "Maldito Amor", um thriller sobre fama e relações tóxicas.

Josslyn interpreta Kaina, personagem central na narrativa que acompanha a trajetória do actor Zulo, papel desempenhado por Sílvio Nascimento.

Ainda sem data oficial de estreia, a longa-metragem deverá chegar às salas de cinema em Angola até ao final do ano, com previsão de exibição internacional em 2026.