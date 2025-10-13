​São Miguel recebe celebrações do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades

O município de São Miguel será o palco central das celebrações do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, que este ano se celebra sob o lema “50 anos de Independência, Séculos de Cultura”.

As actividades terão início esta segunda-feira, 13, em São Miguel, e prosseguirão até ao final do mês.

Segundo o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades será amplamente comemorado em todas as ilhas de Cabo Verde, com um vasto leque de actividades.

“De Santo Antão à Brava, ilha que viu nascer o patrono desta data, Eugénio Tavares, homens e mulheres eternizam a identidade deste povo de morabeza, através da música, do batuku, da poesia e da oralidade, da pintura, da dança, do teatro, da moda, da escultura, entre as várias expressões que nos afirmam cá dentro e nos projetam para o mundo”, indica.

Cada ilha e cada cidade acarinha as suas maiores referências, com base na sua própria essência.

Entretanto, o palco central das celebrações, neste ano, será o município de São Miguel, no interior da ilha de Santiago.

“São Miguel projeta-se como uma das referências incontornáveis no mapa cultural do país: berço de poetas, músicos, mestres da palavra e da tradição oral, torna-se, em 2025, o palco privilegiado para celebrar o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, uma cidade que canta o amor, a resistência, a esperança e a força do nosso povo”, realça.

A mesma fonte avisa que haverá concertos musicais, conversas, actividades lúdicas e recreativas, formações, ateliês e lançamentos de catálogos são algumas das várias acções que irão integrar as celebrações, que este ano se associam aos 50 anos da Independência de Cabo Verde.