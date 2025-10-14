​Cabo Verde participa na 37.ª Reunião Ordinária do CERLALC

Cabo Verde participou na 37.ª Reunião Ordinária do Conselho do Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe (CERLALC), que teve lugar esta segunda-feira, 13, no Rio de Janeiro, Brasil. O nosso país esteve representado pela presidente do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Matilde Santos.

A reunião aconteceu sob o tema “Conselho Ministerial Ibero-Americano do Livro e da Leitura: novas políticas para novos cenários da cultura escrita e oral”, no âmbito das comemorações do Rio de Janeiro como Capital Mundial do Livro da UNESCO.

Numa publicação na rede social, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas frisou que 21 países subscrevem o Comunicado Ministerial para o desenvolvimento de políticas de leitura, escrita e oralidade.

Convocada pelo CERLALC e pelo Ministério da Cultura do Brasil, na qualidade de país que preside ao Conselho, a reunião contou com a participação das delegações dos países ibero-americanos membros do Centro e da UNESCO, estiveram igualmente presentes, na qualidade de entidades observadoras.

"Como gesto de integração e de reforço dos laços entre a Ibero-América e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), foram ainda convidados Cabo Verde e Guiné-Bissau", indica.

A mesma fonte realçou que a sessão teve como objectivo principal estabelecer as bases para a formulação de novas políticas que reconheçam as transformações no sector do livro e nas práticas de leitura, escrita e oralidade, bem como o seu papel na construção de sociedades democráticas.

O programa incluiu um Diálogo Ministerial subordinado ao tema “Novas políticas para novos cenários da cultura escrita e oral” e a apresentação da Agenda para reforçar o acesso democrático ao livro, à leitura, à escrita e à oralidade 2025, elaborada conjuntamente pelo CERLALC e pela SEGIB.

Durante o encontro, foi também realizada a eleição da nova Presidência do Conselho e do Comité Executivo para o biénio 2026-2027, bem como a aprovação do Comunicado Ministerial, que reunirá os principais consensos e orientações políticas acordadas entre os países participantes.