​Cidade da Praia acolher a 13.ª edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa

A cidade da Praia, em Cabo Verde, será palco, de 16 a 18 de Outubro, da 13.ª edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa (EELP). O evento é organizado pela UCCLA em conjunto com a Câmara Municipal da Praia.

Este ano, o evento acontece sob o tema “Independência, Literatura, Inteligência Artificial”, em celebração aos 50 anos de Cabo Verde independência e ao V centenário de Luiz Vaz de Camões.

O encontro reunirá escritores, investigadores, editores, professores, críticos literários e leitores de vários países e regiões do espaço lusófono, promovendo o diálogo em torno do tema em análise. O programa coloca a Inteligência Artificial no centro das questões que hoje atravessam a criação literária e o futuro do livro.

Nesta edição estará, também, em foco o V centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões, num ano em que se assinala o cinquentenário das independências em vários países lusófonos.

De Cabo Verde estão confirmados os escritores Adolfo Lopes, Arménio Vieira (texto), Dina Salústio, Germano Almeida, Hélio Varela (vídeo), Manuel Pereira Silva, Nardi Sousa, Paulo Veríssimo, Princezito e Silvino Évora.

Esta ainda confirmados para este evento escritores Angola: Israel Campos; Moçambique: Sérgio Raimundo; Brasil: Ozias Filho; Galiza: Teresa Moure Pereiro; Guiné-Bissau: Emílio Tavares Lima; Macau/China: Joaquim Ng Pereira; Moçambique: Sérgio Raimundo; Portugal: Hélia Correia, Isabel Castro Henriques (vídeo), João Pinto de Sousa (editora A Bela e o Monstro - “Grande Edição Comentada e Ilustrada d’Os Lusíadas”), Manuel Alegre (texto) e Ricardo Araújo Pereira; São Tomé e Príncipe: Alice Goretti Pina; Angola/Portugal: Cláudio Silva - Vencedor do Prémio de Revelação Literária.

A abertura do evento contará com a intervenção do Presidente da República, José Maria Neves, e o encerramento do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga.