​Governo vai disponibilizar 50% da verba para o Carnaval de 2026

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), Augusto Veiga, assegurou que, até ao final deste mês, o Governo vai disponibilizar 50% da verba destinada ao Carnaval de 2026.

A garantia foi dada esta quarta-feira, 15, durante uma conferência de imprensa sobre a Avaliação Preliminar da Candidatura do Campo de Concentração do Tarrafal à Lista do Património Mundial da UNESCO.

Segundo Augusto Veiga, haverá um aumento de cerca de 20% no montante atribuído em relação ao ano anterior.

“Vamos apostar, pela primeira vez, em disponibilizar aos grupos de Carnaval a verba relativa ao Carnaval de 2026 até ao final deste mês de Outubro. O Governo vai assegurar a sua parte do financiamento do Carnaval”, afirmou.

Na mesma linha, o governante adiantou que o executivo vai trabalhar para que as ilhas de São Vicente, São Nicolau, Sal e a cidade da Praia tenham um Carnaval mais organizado e mais forte.

São Vicente

Relactivamente à ilha de São Vicente, Augusto Veiga garantiu que a realização do Carnaval do Mindelo “não está em causa”, por se tratar de uma manifestação cultural profundamente enraizada no povo.

“Entendemos que o Carnaval não tem a mesma dinâmica e impacto sem a presença dos quatro grupos que se declararam indisponíveis, mas ainda acreditamos que é possível fazer alguma coisa”, afirmou.

O ministro explicou que estão em contacto com os grupos, com a LIGOC-SV e com a Câmara Municipal de São Vicente, com o objectivo de encontrar soluções.

“Vamos disponibilizar a verba aos grupos que tiverem interesse em participar. Caso não o façam, temos toda uma população interessada em viver o Carnaval, e vamos trabalhar com quem quiser participar, porque o Carnaval de São Vicente está acima de todos os grupos”, sublinhou.

Augusto Veiga reforçou que o Carnaval de São Vicente “é do povo e da população” e, por isso, considera importante que o evento aconteça de forma normal.

“Acreditamos que a dimensão financeira e económica do Carnaval é muito importante para a recuperação da ilha e para a afirmação de São Vicente como ilha turística e cultural. Tudo faremos para garantir um bom Carnaval, com ou sem a presença desses quatro grupos”, concluiu.