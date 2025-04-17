Zezé Gamboa prepara filme “Aleluia” sobre pescadores cabo-verdianos à deriva

​O realizador angolano Zezé Gamboa encontra-se na ilha de Santiago a preparar o filme “Aleluia”, uma ficção inspirada em histórias reais de pescadores cabo-verdianos que ficaram à deriva no mar durante vários meses.

Em declarações à Inforpress, Zezé Gamboa explicou que a inspiração para a história surgiu há muitos anos, quando um amigo lhe contou, em São Vicente, o caso real que deu origem ao guião.

“A inspiração desta história veio de uma pessoa amiga que me contou, há muitos anos, essa história em São Vicente e, com apoio do realizador e cineasta Júlio Silvão, contactei vários pescadores que passaram por essa aventura”, disse.

O realizador esclareceu que “Aleluia” não será um documentário, mas sim uma ficção com actores e baseada em factos reais.

“Misturámos diversas histórias de pescadores, uns que estavam em traineiras e outros em botes, essas histórias ajudaram a compor o guião”, afirmou o cineasta.

Durante o processo de pesquisa, Gamboa visitou várias aldeias piscatórias, como Pedra Badejo e Porto Mosquito, recolhendo testemunhos de homens que sobreviveram e de outros que perderam companheiros no mar.

O cineasta reiterou que o guião “é todo ficcionado e roça o fantástico”, sublinhando a importância dos efeitos especiais e visuais na longa-metragem.

Sobre o título “Aleluia”, Zezé Gamboa disse que é um nome que o barco vai ter e que a escolha tem a ver com o lado católico da crença do povo cabo-verdiano.

Do seu ponto de vista, realçou, há duas coisas sagradas em Cabo Verde: a missa e o futebol.

O filme, descrito por Gamboa como de “resiliência, combate e sobrevivência”, enfrenta ainda desafios de financiamento.

O realizador revelou que o orçamento ronda um milhão e setecentos mil ou um milhão e oitocentos mil dólares, mas que a equipa ainda está longe disso e “a lutar para conseguir”.

“Aleluia” é uma co-produção internacional dos produtores Terratreme (Portugal), Dolce Vita (França), Gamboa & Gamboa (Angola), Silvão Produções e KS-Cinema ambos de Cabo Verde.

Toda a filmagem em terra vai decorrer na ilha de Santiago, principalmente na Cidade Velha, mas também em outras localidades, incluindo a cidade da Praia.

A estreia está prevista para 2027, com exibição “obrigatória” em Cabo Verde.