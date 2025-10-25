Tarrafal acolhe a 1.ª edição do Seminário Internacional Ler: África-Ibero-América em Novembro

De 13 a 16 de Novembro de 2025, o Tarrafal, na ilha de Santiago, será palco da 1.ª edição do Seminário Internacional Ler: África-Ibero-América, um evento que pretende celebrar a leitura, o livro e o diálogo entre culturas de quatro continentes. A iniciativa é promovida pelo músico, escritor e ex-ministro da Cultura Mário Lúcio Sousa, natural da cidade anfitriã.

O seminário reúne uma ampla rede de instituições nacionais e internacionais, entre as quais o Laboratório Emília (Espanha/Brasil), a JCastilho Consultoria, oInstituto Emília (Brasil), a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), a Câmara Municipal do Tarrafal, o Núcleo de Escritores, a Delegação do Ministério da Educação no Tarrafal e a CoLeitura- Comunidade Local para o Ensino e o Incentivo à Leitura.

Com o objetivo de promover a leitura, incentivar o intercâmbio cultural e valorizar a diversidade e o multilinguismo, o evento reunirá escritores, ilustradores, críticos, editores, livreiros, jornalistas, professores, bibliotecários e investigadores, entre outros profissionais ligados ao universo do livro, segundo a organização.

Durante o seminário serão inauguradas a Casa do Livro e da Leitura e a 1.ª Feira Interatlântica do Livro para as Infâncias, com curadoria do Instituto Emília (Brasil). A programação contará ainda com a participação da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, de editoras de Cabo Verde, Moçambique, Brasil, Portugal e Espanha, e com a presença especial da Bologna Children’s Book Fair e da Feira do Livro de Madrid.

O Ler: África- Ibero-América conta com o apoio do CERLALC/UNESCO, do Ministério da Cultura de Espanha, da Casa África, da AECID, das representações diplomáticas de Cabo Verde em Portugal, Espanha e Brasil, da Embaixada de Portugal em Cabo Verde e do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP).

Mais de 50 escritores cabo-verdianos e cerca de 30 autores internacionais oriundos de países como Argentina, Chile, Guiné-Conacri, Moçambique, Colômbia, Portugal, Espanha, Brasil, Uruguai, Macau e Açores já confirmaram presença.