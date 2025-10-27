São Filipe celebra Semana d’Arte 2025 com destaque para criação e intercâmbio cultural

A Câmara Municipal de São Filipe promove de 01 a 08 de Novembro mais uma edição da Semana d’Arte de São Filipe 2025 em várias localidades, com actividades diversificadas para valorização da expressão artística e da cultura.

A iniciativa, que decorrerá em várias localidades do município, tem como objectivo celebrar a criação artística do município e da Ilha do Fogo, promover o intercâmbio cultural, apoiar novos talentos e valorizar o património cultural e turístico local, reforçando, assim, a economia criativa da região.

Durante oito dias, o público poderá desfrutar de apresentações artísticas, performances, exposições e actividades culturais diversas, reunindo artistas locais, nacionais e internacionais.

O evento pretende criar um espaço de partilha, cooperação e promoção da cultura, tornando-se num verdadeiro motivo de orgulho para São Filipe.

Com uma programação diversificada e inclusiva, a Semana d’Arte de São Filipe 2025, que se inicia com o espetáculo do Clown Paleau Palaus, da Espanha, e workshop sobre culinária no Centrum Sete Sóis, promete firmar o município como referência cultural da ilha do Fogo e do arquipélago, destacando o talento local e a riqueza das suas tradições.

Uma gala de reconhecimento cultural, workshop sobre organização de eventos, decoração de festas e protocolo, actual musical, teatro e dança, residência artística da Cintora Toscana Paola Bivona da Itália com a banda 7Sóis da ilha do Fogo, street art, concurso free style hip-hop e street dance, espetáculo de circo aéreo-acrobático “Derives” da companhia de círculo a vela “Mangenuage” e Todo São Filipe Canta, são as principais actividades.