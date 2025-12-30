2ª edição de “Fim d’Óne ê ne Porto Novo” com dois dias de festa

O município de Porto Novo recebe nos dias 30 e 31 de Dezembro, a segunda edição do “Fim D´One Ê Ne Porto Novo”. Os dois dias de festa vão decorrer na Praia de Armazém e na Pedonal.

A Câmara Municipal informa que está a preparar para oferecer aos seus munícipes dois dias de muita música, convívio e animação, para além do espectáculo de fogo de artifício à meia-noite do dia 31.

Segundo a autarquia, a segunda edição do “Fim d’Óne ê ne Porto Novo” foi pensada para celebrar a união, a música e a cultura locais, num ambiente de festa e partilha.

Durante estes dois dias, o público poderá desfrutar da actuação de artistas e grupos musicais locais, bem como de convidados especiais, acompanhados por uma banda composta por músicos de reconhecida qualidade, explorando diferentes estilos musicais e prometendo momentos memoráveis.

“O Grupo Teatral e Cultural Juventude em Marcha marcará presença com uma actuação que certamente encantará todos os presentes, enquanto o conceituado artista luso-cabo-verdiano William Araújo, cantor, compositor e produtor musical, trará a sua energia e talento ao palco, numa mistura perfeita de tradição e modernidade”, avisa a autarquia.

Além disso, o evento contará com a participação do grupo musical Cordas do Sol e vários artistas locais

“O evento contará ainda com feirantes locais, oferecendo gastronomia tradicional, bebidas e serviço de bar-restaurante, num ambiente pensado para o convívio familiar e entre amigos, onde cada detalhe convida à partilha e à alegria”, indica.

A mesma fonte assegura que, para garantir o conforto e a acessibilidade, será disponibilizada uma área prioritária para pessoas da terceira idade e com mobilidade reduzida, bem como acompanhantes de bebês ao colo, reforçando assim o compromisso com a inclusão de todos.

“E quando o relógio marcar a meia-noite do dia 31, o céu do Porto Novo transformará a noite numa explosão de cores e luzes, celebrando a chegada de um novo ano cheio de esperança, sonhos e novas oportunidades”, aponta.