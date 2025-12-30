​Festas de fim de ano para todos os gostos e bolsos

A passagem de ano em Cabo Verde será assinalada com várias festas, públicas e privadas, espalhadas por diferentes ilhas do arquipélago. A programação oferece opções para todos os gostos e bolsos, com concertos, animação musical e espectáculos de fogo de artifício.

Praia

Na Cidade da Praia, a festa de passagem de ano acontece no dia 31 de Dezembro, no Largo da Quebra Canela. O espectáculo decorre das 21h00 às 6h00 da manhã e contará com actuações de Kino Cabral, Léo Pereira, Rods Wires, Fidjus de Nossa Senhora da Luz, Miguel KR, Márcia Cruz, Mika Kutubelada, DJ Samuka, entre outros talentos locais.

A Câmara Municipal informa que, à meia-noite, como manda a tradição, haverá 12 minutos de fogo de artifício, lançados a partir da Praça da Cruz de Papa.





São Vicente

A ilha de São Vicente recebe cinco noites de música, promovidas pela Câmara Municipal, para celebrar a entrada do novo ano. As festividades de Réveillon tiveram início no sábado, dia 27, com actuações de Dieg e Dino D’Santiago. No domingo, 28, a festa continuou com concertos de Pressure Busspire e Richie Campbell.

Na segunda-feira, 29, a Rua de Lisboa acolheu espectáculos de Hélio Batalha e Garry. Já na terça-feira, 30, Zouk Gold e Raça Mau sobem ao palco, com muita vibração.

Na quarta-feira, 31, após o tradicional espectáculo de fogo de artifício, o palco recebe o momento “Boas Festas”, com vários artistas nacionais a celebrarem, junto do público, a chegada do novo ano. A festa encerra com as actuações de Josslyn, Loony Johnson e Mark Delman.





Ilha do Sal

A Câmara Municipal do Sal informa que vai proporcionar aos salenses e visitantes um momento especial e memorável no dia 31 de Dezembro, em Espargos e Santa Maria, a partir das 23h00.

“Será uma grande noite de festa, marcada por grandes actuações musicais com Rahiz, Elji Beatzkilla, Jennifer Dias e Deixa Acontecer, num ambiente pensado para celebrar a vida e fortalecer laços”, sublinha a edilidade.

Para uma celebração tranquila e segura, a autarquia apela ao civismo e à colaboração de todos, solicitando uma boa conduta de forma a garantir a segurança, o bem-estar e o bom decorrer das comemorações.





Boa Vista

A Câmara Municipal da Boa Vista anuncia que está a preparar a Noite de Fim de Ano com um concerto no Largo da EMPA. A festa acontece no dia 31 de Dezembro, a partir das 23h00, com actuações do grupo musical Os Tubarões Azuis, Zulu, Yannick Sax, Arley, Débora, Boni Oliveira, Oficina de Hip Hop II, além da animação dos DJs Papy e Sténio.





Santo Antão

Ribeira Grande

No município de Ribeira Grande, o Réveillon acontece em Ponta do Sol, no dia 31, às 21h00, com espectáculo de fogo de artifício e actuações de Coral NSL, Ksol Band, Golden e Voice RG, composto por Rodji, Homero Fonseca, Duda, Domingos Costa, Pidrim, Vuka, Rady Vivi e Neném.





Porto Novo

O município de Porto Novo acolhe, nos dias 30 e 31, a segunda edição do evento “Fim D’One Ê Ne Porto Novo”. As festividades decorrem na Praia de Armazém e na zona Pedonal, com muita música, convívio e animação, além do espectáculo de fogo de artifício à meia-noite do dia 31.

Segundo a autarquia, o Grupo Teatral e Cultural Juventude em Marcha marcará presença com uma actuação que promete encantar o público.

O evento contará ainda com a participação do artista luso-cabo-verdiano William Araújo, cantor, compositor e produtor musical, numa mistura de tradição e modernidade, bem como do grupo musical Cordas do Sol e vários artistas locais.





Fogo

São Filipe

A Câmara Municipal de São Filipe vai realizar o “Réveillon Popular” no dia 31, às 23h00, no Centro Cultural Armand Montrond. O espectáculo contará com actuações das bandas Pó de Lumi e Bem D’Longe, além da animação dos DJs Cash e Sambriu.