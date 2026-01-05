​Candidaturas abertas para a 5.ª edição da residência artística UPCYCLES até 19 de Janeiro

As candidaturas para a 5.ª edição da residência artística UPCYCLES estão abertas até 19 deste mês. A UPCYCLES é uma iniciativa de incentivo à criação artística, à mobilidade e ao intercâmbio.

Segundo uma nota enviada, serão seleccionados para participar na residência três artistas moçambicanos e dois dos restantes PALOP.

A residência terá início online, a 1 de Fevereiro, e tem a sua fase presencial, em Maputo, de 30 de Março a 10 de Abril, culminando com a inauguração da exposição colectiva.

O programa é destinado a artistas visuais e curadores emergentes, dos PALOP, que desenvolvam a sua prática artística em campos vários de execução multimédia e que apresentem um projecto para a reutilização de recursos de arquivos audiovisuais públicos e/ou privados.

A mesma fonte sublinha que, ao longo de dois meses, os participantes vão participar em regime de desenvolvimento à distância, seguido de 10 dias intensivos de finalização e montagem, em Maputo.

Durante a residência, os participantes serão orientados para a concepção e criação de obras de arte multimédia que “reciclem” imagens do arquivo audiovisual destes países, criando narrativas que proporcionem novas interpretações da História e da Memória, a elas associadas.

O trabalho será acompanhado por dois curadores, Ângela Ferreira e João Roxo, e complementado por convidados e uma equipa técnica de apoio, e trará ainda um foco sobre os temas de direitos de autor, licenciamento e domínio público.

Os últimos três dias do programa são dedicados, exclusivamente, à montagem da exposição e sua inauguração pública, a 10 de Abril de 2026, em espaços culturais de Maputo.

A candidatura deve ser feita através do formulário online, acessível no link: https://bit.ly/candidatura-UPCYCLES-2026.

A UPCycles é um dos projectos da AAMCM – Associação dos Amigos do Museu do Cinema em Moçambique, financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian. É uma iniciativa de fomento à criação, através da reutilização do património dos arquivos audiovisuais dos PALOP, cujo conceito e formato têm tido sucesso, junto de parceiros, artistas e públicos.