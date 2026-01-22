São Filipe: Documento com mais de 125 anos é encontrado dentro de uma garrafa durante obras no Museu Municipal

Trabalhadores envolvidos nas obras de reabilitação do Museu Municipal de São Filipe encontraram uma garrafa escondida no interior das paredes, contendo um documento manuscrito datado de 01 de Fevereiro de 1899, com mais de 125 anos.

A descoberta foi confirmada à Inforpress pela vereadora da Cultura da Câmara Municipal de São Filipe, Lia Barbosa.

O documento manuscrito, composto por duas páginas, a que a Inforpress teve acesso está ainda em bom estado de conservação e relata o historial do sobrado que actualmente alberga o museu, bem como uma síntese da história da família proprietária e dos morgadios que possuía.

Segundo o conteúdo do manuscrito, o sobrado teve a sua construção iniciada em 1884 e concluída em 1897, por Francisco do Sacramento Monteiro, último morgado do Fogo, e sua esposa.

Francisco do Sacramento Monteiro era filho de Jerónimo José do Sacramento Monteiro, morgado de Pico Pires, Casinha, Cancelo, Fragoso, António de Pina, Ligeirão, entre outros.

O documento é descrito como uma espécie de testamento manuscrito, encontra-se datado de 01 de Fevereiro de 1899 e constitui uma importante fonte histórica sobre a edificação e a linhagem familiar ligada ao imóvel.

Localizado no centro histórico da cidade de São Filipe, ao lado da Igreja Matriz e paredes-meias com a Casa Memória, o sobrado é uma réplica de outro edifício semelhante que existia na localidade de Maria Chaves, situada a cerca de 12 quilómetros da cidade.

O imóvel, em fase de reabilitação, apresenta características arquitectónicas marcantes, como grades, muros ou cancelas, gargolas, tubos de queda, cornija, varanda e um amplo quintal.

Ao longo da sua história, o edifício acolheu o primeiro jardim infantil de São Filipe, actualmente é propriedade da câmara municipal e, desde 2012, funciona como Museu Municipal.

O espaço encontra-se agora em processo de reabilitação, com financiamento do Ministério da Cultura, visando a melhoria da estrutura física e do acervo museológico.

A vereadora da Cultura informou ainda que o documento histórico será exposto ao público após a conclusão das obras e a reabertura do Museu Municipal, permitindo que a população e visitantes tenham contacto directo com este achado raro, que preserva mais de um século da história de São Filipe.