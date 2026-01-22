São Filipe: Documento com mais de 125 anos é encontrado dentro de uma garrafa durante obras no Museu Municipal

A descoberta foi confirmada à Inforpress pela vereadora da Cultura da Câmara Municipal de São Filipe, Lia Barbosa.
O documento manuscrito, composto por duas páginas, a que a Inforpress teve acesso está ainda em bom estado de conservação e relata o historial do sobrado que actualmente alberga o museu, bem como uma síntese da história da família proprietária e dos morgadios que possuía.
Segundo o conteúdo do manuscrito, o sobrado teve a sua construção iniciada em 1884 e concluída em 1897, por Francisco do Sacramento Monteiro, último morgado do Fogo, e sua esposa.
Francisco do Sacramento Monteiro era filho de Jerónimo José do Sacramento Monteiro, morgado de Pico Pires, Casinha, Cancelo, Fragoso, António de Pina, Ligeirão, entre outros.
O documento é descrito como uma espécie de testamento manuscrito, encontra-se datado de 01 de Fevereiro de 1899 e constitui uma importante fonte histórica sobre a edificação e a linhagem familiar ligada ao imóvel.
Localizado no centro histórico da cidade de São Filipe, ao lado da Igreja Matriz e paredes-meias com a Casa Memória, o sobrado é uma réplica de outro edifício semelhante que existia na localidade de Maria Chaves, situada a cerca de 12 quilómetros da cidade.
O imóvel, em fase de reabilitação, apresenta características arquitectónicas marcantes, como grades, muros ou cancelas, gargolas, tubos de queda, cornija, varanda e um amplo quintal.
Ao longo da sua história, o edifício acolheu o primeiro jardim infantil de São Filipe, actualmente é propriedade da câmara municipal e, desde 2012, funciona como Museu Municipal.
O espaço encontra-se agora em processo de reabilitação, com financiamento do Ministério da Cultura, visando a melhoria da estrutura física e do acervo museológico.
A vereadora da Cultura informou ainda que o documento histórico será exposto ao público após a conclusão das obras e a reabertura do Museu Municipal, permitindo que a população e visitantes tenham contacto directo com este achado raro, que preserva mais de um século da história de São Filipe.