​Cidade da Praia recebe exposição “Liberdades” de Sidney Cerqueira

O artista plástico Sidney Cerqueira inaugurou esta sexta-feira, 6, a exposição “Liberdades”, na Galeria de Arte Tutu Sousa, na Cidade da Praia. A exposição reúne um conjunto de obras que reflectem sobre o conceito de liberdade nas suas múltiplas vertentes, com destaque para a liberdade de expressão, os direitos humanos e as lutas colectivas por dignidade, justiça e emancipação.

Numa nota publicada na rede social, o artista plástico explica que, através de uma linguagem visual intensa e expressiva, convida o público a uma reflexão profunda sobre os desafios sociais e políticos do mundo contemporâneo, particularmente no contexto africano e da diáspora.

“Liberdades” afirma-se, assim, como uma exposição profundamente engajada, que cruza arte e activismo, propondo um espaço de diálogo, questionamento e esperança.

Natural da Guiné-Bissau, Sidney Cerqueira construiu um percurso sólido e reconhecido nas artes plásticas, com exposições realizadas em diversos países, afirmando-se como uma voz singular no panorama artístico lusófono.

O seu trabalho distingue-se por uma estética vibrante, marcada por forte carga simbólica e narrativa, onde memória, identidade e resistência ocupam um lugar central.

Para além do seu trajecto artístico, Sidney Cerqueira é amplamente reconhecido pelo seu activismo cultural e social.

O artista defende que a arte deve assumir um papel interventivo e transformador, sendo um instrumento de consciência crítica e mudança social.

Para Sidney, não é possível fazer arte dissociada da intervenção, da responsabilidade cívica e do compromisso com a transformação das realidades sociais.