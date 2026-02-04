​Cidade da Praia recebe exposição “Liberdades” de Sidney Cerqueira

Numa nota publicada na rede social, o artista plástico explica que, através de uma linguagem visual intensa e expressiva, convida o público a uma reflexão profunda sobre os desafios sociais e políticos do mundo contemporâneo, particularmente no contexto africano e da diáspora.
“Liberdades” afirma-se, assim, como uma exposição profundamente engajada, que cruza arte e activismo, propondo um espaço de diálogo, questionamento e esperança.
Natural da Guiné-Bissau, Sidney Cerqueira construiu um percurso sólido e reconhecido nas artes plásticas, com exposições realizadas em diversos países, afirmando-se como uma voz singular no panorama artístico lusófono.
O seu trabalho distingue-se por uma estética vibrante, marcada por forte carga simbólica e narrativa, onde memória, identidade e resistência ocupam um lugar central.
Para além do seu trajecto artístico, Sidney Cerqueira é amplamente reconhecido pelo seu activismo cultural e social.
O artista defende que a arte deve assumir um papel interventivo e transformador, sendo um instrumento de consciência crítica e mudança social.
Para Sidney, não é possível fazer arte dissociada da intervenção, da responsabilidade cívica e do compromisso com a transformação das realidades sociais.