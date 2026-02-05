​Governo e Câmara Municipal de São Filipe assinam memorando para criação do Museu da Diáspora

O Governo e a Câmara Municipal de São Filipe (Fogo) assinaram esta terça-feira, 3, um memorando de entendimento para a criação do Museu da Diáspora.

Numa publicação na rede social, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas sublinha que a assinatura do memorando de entendimento para a transformação do Fortim Dona Carlota numa ramificação do Museu da Diáspora é um acto de elevado simbolismo histórico, cultural e identitário.

“Este projecto reconhece o papel determinante das comunidades cabo-verdianas na diáspora na preservação das nossas memórias ancestrais, na afirmação da identidade nacional e na construção de pontes entre Cabo Verde e o mundo”, frisa.

A mesma fonte realça que o Museu da Diáspora nasce como um espaço de memória, valorização e promoção da emigração cabo-verdiana, resgatando percursos, vivências e contributos dos nossos compatriotas nos mais diversos contextos sociais, culturais e económicos.

“A transformação do Fortim Dona Carlota permitirá valorizar o património histórico, reforçar a atratividade cultural e turística da ilha do Fogo e criar um espaço vivo de reflexão sobre quem somos e de onde viemos”, acrescenta.

Para a mesma fonte, este memorando reflecte a importância da cooperação institucional, do envolvimento do poder local e da partilha de responsabilidades como bases de uma governação pública eficaz e de uma valorização sustentável do nosso património nacional.