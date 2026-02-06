​Cabo Verde poderá assumir Capital Africana da Cultura em 2028

Uma cidade cabo-verdiana poderá assumir o título deCapital Africana da Cultura em 2028. Neste sentido, encontram-se em Cabo Verde os membros do Comité Executivo das Capitais Africanas da Cultura, que avaliam essa possibilidade.

Esta sexta-feira, 06, os membros do Comité Executivo das Capitais Africanas da Cultura foram recebidos pelo Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva.

Numa publicação na rede social, o Primeiro-Ministro destacou que o encontro reforça o interesse e a abertura para que Cabo Verde assuma a Capital Africana da Cultura em 2028.

O Primeiro-Ministro sublinhou ainda que Cabo Verde, pela sua posição atlântica e vocação de diálogo entre continentes, reúne condições para exercer uma liderança cultural africana com visão, inclusão e projecção internacional.

Os membros da comissão mantiveram igualmente um encontro com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a sua equipa, com o objectivo de agradecer o acolhimento e partilhar as impressões recolhidas até ao momento, tendo em conta que Cabo Verde figura entre as principais candidaturas ao título de Capital Africana da Cultura.

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas indica que a iniciativa Capital Africana da Cultura destaca o papel central da cultura no desenvolvimento sustentável do continente africano, promovendo cidades africanas como polos de criatividade, intercâmbio cultural e desenvolvimento económico, ao mesmo tempo que valoriza a identidade e o património cultural africano.

Brazzaville (República do Congo) e Kinshasa (República Democrática do Congo) detêm o título de Capitais Africanas da Cultura para o período 2024 - 2025. Anteriormente, Rabat (Marrocos) foi distinguida com o título no biénio 2022 - 2023.

Em Cabo Verde, a comissão realizou visitas a diversos pontos de interesse artístico, cultural e histórico, incluindo edifícios culturais e o Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago, entre outros locais emblemáticos.