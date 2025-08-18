​Centro Cultural do Mindelo será reabilitado

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) informa que o Centro Cultural do Mindelo (CCM) encontra-se em obras de reabilitação, no quadro da política de valorização, preservação e modernização das infraestruturas culturais do país. O orçamento previsto para esta primeira fase das obras de reabilitação do Centro Cultural do Mindelo ascende a cerca de 29 mil contos.

As obras tiveram início na semana passada e, nesta primeira fase, contemplam a substituição integral da cobertura, intervenções no auditório, no teto, nas paredes, na fachada e na pintura geral do edifício, visando a melhoria das condições de segurança, funcionalidade e conforto.

Segundo MCIC, a reabilitação do CCM já estava prevista desde o ano passado, no entanto, em consequência dos impactos da tempestade Erin, foi necessário proceder a novos diagnósticos técnicos ao edifício, de forma a avaliar o estado da estrutura e identificar as intervenções consideradas mais urgentes.

Desde Agosto do ano passado, o Centro Cultural do Mindelo encontra-se encerrado a visitas e à realização de eventos públicos, como medida preventiva destinada a assegurar a segurança dos utilizadores, artistas e público em geral.

Após a realização de visitas técnicas, lideradas pelas Infraestruturas de Cabo Verde (ICV) e acompanhadas pelo Director-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do MCIC, Ivanildo Fernandes, o Governo, através do MCIC, deu início às obras de reabilitação do edifício, as quais irão decorrer por fases, estando previstas intervenções adicionais em etapas subsequentes.

O MCIC reforça que, no âmbito destas intervenções, importa realçar que a extensão da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, actualmente localizada no anexo do pátio do CCM, passará a ocupar um espaço autónomo e independente, garantindo melhores condições de funcionamento e de acesso ao público.