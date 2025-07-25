​CNAD com exposição “Sobre o Caminho” de Israel Martinez

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), na ilha de São Vicente, abre esta quinta-feira, 12, a exposição “Sobre o Caminho” de Israel Martinez. A inauguração da exposição acontece às 18h30, na Galeria Zero, no CNAD - Praça Amílcar Cabral.

Segundo o CNAD, a exposição reúne doze obras que dialogam entre si, explorando o conflito humano em múltiplas dimensões: emocional, existencial, simbólica e narrativa.

“Cada peça é um fragmento de experiência, um instante detido onde o espectador é convidado a contemplar a vulnerabilidade, a resiliência e a presença consciente frente ao caos e à incerteza da vida”, indica.

A mesma fonte relata que as obras transitam entre o caos interior e a reflexão profunda.

“Em ´Pesadelo´, a tensão e o medo manifestam-se em um cenário fragmentado; ´Espectro´ confronta os resíduos do conflito e a memória da dor; enquanto ´Presença´ actua como testemunha silenciosa, um olhar que observa e sustenta a narrativa das demais peças”, realça.