​Museus de Cabo Verde com 17.966 visitantes no 1º trimestre de 2026

Os museus de Cabo Verde, sob tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) registaram um crescimento expressivo no número de visitantes durante o primeiro trimestre de 2026, totalizando 17.966 entradas. De acordo com os dados do Instituto do Património Cultural (IPC) divulgados na passada sexta-feira, 17.

Segundo os dados, deste número, 80% correspondem a visitantes estrangeiros, enquanto 20% são nacionais, confirmando a forte influência do turismo internacional na dinâmica cultural do país.

O IPC mostra que, em comparação com o mesmo período de 2025, verificou-se um aumento significativo de 51,36%, reflectindo uma maior procura pelos espaços museológicos.

Entre os locais mais visitados destacam-se o Museu da Resistência do Campo de Concentração do Tarrafal, o Farol Maria Pia, na Cidade da Praia, e o Museu do Mar, em Mindelo.

Os dados revelam ainda uma distribuição equilibrada entre os visitantes dos museus, com 45% de mulheres e 43% de homens, além de uma participação de estudantes e crianças que, juntos, representam 12% do total.

Para a Direcção dos Museus, estes números reforçam o papel das instituições museológicas como espaços fundamentais de valorização do património e promoção do conhecimento histórico.

Paralelamente, o sítio histórico da Cidade Velha, classificado como Património Mundial pela UNESCO, registou 5.496 visitantes no primeiro trimestre de 2025, de acordo com dados do Centro Interpretativo da Fortaleza Real de São Filipe.

A valorização da Cidade através de investimentos estruturantes na sua reabilitação tem contribuído para a maior atratividade deste sítio.