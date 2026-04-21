Brava acolhe Feira do Livro e do Concurso Nacional de Leitura

Neste sentido, a Câmara Municipal da Brava recebeu, em audiência, a Presidente do Instituto da Biblioteca Nacional, Matilde dos Santos, que se fez acompanhar pelo Delegado de Educação na ilha Brava, Vergílio Lopes.
O encontro teve como foco central o planeamento da Feira do Livro e o Concurso Nacional de Leitura.
Segundo a autarquia, durante a reunião, foram analisados detalhadamente os arranjos logísticos e os desafios a serem previamente acautelados.
A mesma fonte realça que as comissões de trabalho já criadas para o efeito mereceram especial atenção, demonstrando o compromisso total em assegurar uma organização de excelência para receber todos os participantes e visitantes.
Nesta linha, a Câmara Municipal da Brava reafirma o seu total apoio a estas iniciativas, reconhecendo que acolher eventos desta magnitude coloca a Brava no centro da agenda cultural e educativa de Cabo Verde.
Este evento, conforme a autarquia, acontece pela primeira vez na história da ilha. “Para garantir o sucesso desta iniciativa, a Presidente da Biblioteca Nacional regressará em Junho acompanhada de uma comitiva oficial, reforçando a dimensão e o prestígio que este evento trará à Ilha das Flores".