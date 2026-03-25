​Cidade da Praia recebe exposição de “Luno Artflux”

O projecto "Luno Artflux", criado pelos artistas cabo-verdianos Luciény Kaabral e Nuno Barreto, será apresentado na Cidade da Praia entre os dias 28 e 30 deste mês. Segundo os artistas, o projecto afirma-se como uma proposta inovadora que une arte e moda sustentável, transformando roupas de segunda mão em peças únicas e exclusivas.

“Com uma abordagem artística e consciente, cada peça da Luno é pintada à mão, dando uma nova vida a materiais já existentes e promovendo um consumo mais responsável”, explicam.

A mesma fonte realça que a marca surge como resposta aos desafios ambientais da indústria da moda, incentivando práticas mais sustentáveis e valorizando a identidade individual através da arte.

“A Luno Artflux tem como missão reinventar o vestuário, criando peças que contam histórias e despertam reflexão. Através da reutilização e intervenção artística, o projecto propõe uma nova forma de pensar a moda, mais ética, criativa e consciente”, garante.

Assente em valores como sustentabilidade, autenticidade e expressão artística, a marca pretende também sensibilizar o público para o impacto ambiental do consumo têxtil, promovendo escolhas mais responsáveis.

Para assinalar o seu primeiro aniversário, a “Luno Arflux" realizou a sua primeira exposição-venda em Lisboa, nos dias 25 e 26 de Março, na Associação Cabo-verdiana de Lisboa.

Já na Cidade da Praia, a exposição da “Luno Arflux” acontece nos dias 28, 29 e 30 deste mês, no Instituto Internacional de Língua Portuguesa.

As exposições apresentam uma selecção de peças exclusivas, onde a moda se cruza com a arte contemporânea, proporcionando ao público uma experiência estética e reflexiva.

“Mais do que uma marca, a Luno Artflux posiciona-se como um movimento criativo que convida à mudança de mentalidades, incentivando a valorização da reutilização, da arte e da identidade cultural”, reforçam os artistas.