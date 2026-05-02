Uni-CV: Simpósio Internacional de Literatura Infantil e Juvenil de Cabo Verde reúne 74 propostas de comunicação

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) acolhe de 25 a 27 de Maio o terceiro Simpósio Internacional de Literatura Infantil e Juvenil de Cabo Verde, tendo já divulgado a lista das comunicações aceites.

De acordo com informações divulgadas no site da universidade pública, o evento traz como tema a “Literatura infantil e juvenil em Língua Portuguesa: infâncias, circulações e poéticas em contextos plurais”, e,

a semelhança das edições anteriores, prevê reunir investigadores, docentes, escritores, estudantes e mediadores de leitura.

O objectivo é a discutir literatura infantil e juvenil em língua portuguesa, infâncias, circulação cultural e práticas de leitura.

A comissão organizadora já divulgou a lista das comunicações aceites para esta edição, que reúne 74 propostas distribuídas por 11 eixos temáticos, lê-se na publicação.

As comunicações aceites abrangem temas como a valorização da oralidade e das narrativas tradicionais, formação do leitor, práticas pedagógicas, cultura digital, representação da infância, as mobilidades e diásporas, as artes do livro, cidadania, direitos humanos e políticas de tradução e internacionalização.

Da conta ainda que o programa científico evidencia a “diversidade de abordagens em torno da literatura infantil e juvenil”, cruzando áreas como literatura, oralidade, escola, práticas pedagógicas, tecnologias digitais, cidadania, diáspora, materialidades do livro e poéticas da infância.

Indicou ainda que esta edição pretende constituir-se como “espaço de reflexão crítica”, partilha de investigação e diálogo interdisciplinar sobre a literatura para crianças e jovens no espaço da língua portuguesa.

O Simpósio será realizado em formato híbrido, com sessões presenciais na Uni-CV e apresentações online.

É organizado pelo Leitorado Guimarães Rosa do Instituto Guimarães Rosa na Uni-CV, em articulação com a Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde e com a coorganização da Cátedra Eugénio Tavares de Língua Portuguesa.