​Irina Barros primeira convidada especial da 15ª gala dos CVMA

A artista luso-angolana Irina Barros é a primeira convidada especial da 15ª gala dos CVMA, que acontece no dia 6 de Junho, em São Vicente. A informação foi anunciada esta quinta-feira, 07, pela organização dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), numa nota enviada.

Segundo a organização, a presença de Irina Barros nos Cabo Verde Music Awards 2026 representa o encontro entre diferentes geografias da música lusófona e reforça a missão dos CVMA de celebrar a música cabo-verdiana em diálogo com artistas, públicos e sonoridades que fazem parte do mesmo espaço cultural.

A mesma fonte indica que em palco, Irina Barros levará ao público uma actuação inédita que viajará por alguns dos temas mais marcantes do seu repertório, num momento que promete juntar talento, emoção e celebração.

“Com uma presença cada vez mais afirmada no panorama musical lusófono, Irina Barrostem conquistado o público pela sua voz, carisma e versatilidade artística, cruzandosonoridades do pop, R&B e influências afro-lusófonas”, refere.

Nascida e criada em Portugal, com raízes angolanas, Irina começou a partilhar covers nas redes sociais em 2012, construindo gradualmente uma comunidade de fãs que hoje a acompanha em diferentes plataformas digitais.

Actualmente, soma mais de 69 milhões de visualizações no YouTube, tendo alcançado grande projeção com o single “Só Love”, que ultrapassou os 15 milhões de visualizações e foi distinguido com disco de platina em Portugal.

Ao longo do seu percurso, a artista tem colaborado com vários nomes de referência da música lusófona, entre os quais Djodje, Prodígio, Denis Graça, Dynamo, Landrick, NelsonFreitas e Matias Damásio, criando diferentes registos musicais que evidenciam a sua identidade e capacidade de adaptação artística.

Em 2026, deu um passo marcante na sua carreira com o lançamento do álbum de estreia “Ciclos” que contém o hit “Tu e a Lua”.

Neste ano, foi também anunciada no cartaz do Rock in Rio Lisboa 2026, reforçando a sua projecção junto de um público cada vez mais amplo.

Votações Populares Abertas

A organização afirma que neste momento a Academia CVMA já está a trabalhar na votação dos vencedores da 15ª edição.

Ao mesmo tempo, a organização avisa que as votações populares nas categorias Revelação do Ano, Artista em Palco do Ano e Música Popular do Ano já estão a decorrer, através do site oficialdos CVMA.

De lembrar que já são conhecidos os nomeados desta edição.