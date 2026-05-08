Elly e Djary Paris juntam-se num novo single

As cantoras Elly Paris e Djary Paris, que anteriormente formavam uma dupla de grande sucesso no cenário musical cabo-verdiano, juntam-se novamente para um novo lançamento, oito anos após o fim da dupla “Divas Paris”. O novo single “Pretin” já se encontra disponível em todas as plataformas digitais, acompanhado de videoclipe no Youtube.

Segundo uma nota da Harmonia, “Pretin” retrata a infidelidade e a complexidade das relações amorosas, nas quais o homem faz um jogo duplo.

“Com o tempo, as envolvidas nesta relação, cada uma por seu lado, percebem o afastamento e começam a questionar, colocando em pauta suas falhas e motivos que levaram à infidelidade por parte do parceiro”, aponta.

A mesma fonte sublinha que a música faz referência ao sofrimento de duas mulheres, que não competem entre si, de quem é a primeira ou a outra, muito menos dependem da aprovação masculina, mas que o foco está em mostrar o quanto é doloroso e pode machucar quando situações deste tipo ocorrem.

No que diz respeito à colaboração inesperada entre as duas cantoras, a mesma fonte enfatiza que serve para ironizar as especulações que surgiram após o término da dupla, incluindo um possível triângulo amoroso.

“O featuring vem para mostrar aos fãs que sim, ainda existe uma ligação e é possível fazer outras músicas juntas. Assim como as especulações, o ´Pretin´ é também ´Fake´ e não tem uma face que seja verdadeira”, aponta.

De realçar que as “Divas Paris” são autoras de temas de grande sucesso, como: “Lembrança”, “Pensa na Bo” e “Sap Boy”.