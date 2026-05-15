​Santa Cruz recebe projecto Gráfica Sankofa

O município de Santa Cruz vai receber o projecto da Gráfica Sankofa, uma iniciativa do jovem santa-cruzense Vanilson Teixeira. Neste sentido, Vanilson Teixeira, acompanhado pelo seu consultor Paulo Horta (PH Consult), apresentou à Câmara Municipal de Santa Cruz o projecto da Gráfica Sankofa, Unidade de Impressão e Reciclagem Sustentável. A comitiva foi recebida pelo vereador Samir Reis, que presidiu o encontro na qualidade de presidente substituto.

Segundo uma publicação da Câmara Municipal de Santa Cruz, o projecto é uma iniciativa cultural e empresarial de base africana, orientada pela filosofia de "retornar às raízes para construir o futuro".

A mesma fonte cita que a iniciativa propõe preencher uma lacuna estrutural no mercado editorial e gráfico cabo-verdiano.

“A Gráfica Sankofa não se limitará à impressão editorial e comercial de livros e materiais gráficos. O grande diferencial do projecto reside na sua componente ambiental: a implementação de uma unidade de tratamento e reciclagem de papel consumido em Cabo Verde”, assegura.

Este papel será convertido em material ecológico para uso interno e comercial, reduzindo custos e fortalecendo a economia circular no município.

A mesma fonte explica que a unidade contará com tecnologias avançadas, incluindo: Impressão 3D, laser e UV, Produção de consumíveis gráficos e materiais ecológicos, bem como serviços de design gráfico, paginação e consultoria editorial para autores e instituições.

"Com um investimento total de 31.721 mil escudos, o projecto apresenta indicadores financeiros robustos, com receitas projectadas de 45,6 milhões de escudos logo no primeiro ano, atingindo os 62 milhões de escudos ao quinto ano de actividade", assegura.

Para a mesma fonte, o projecto está alinhado com o financiamento de médio e longo prazo e posiciona-se para preencher uma lacuna estrutural no mercado editorial".

Além do impacto local em Santa Cruz, a Gráfica Sankofa projecta a prestação de serviços para a diáspora cabo-verdiana e para mercados da África Ocidental.