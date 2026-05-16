As candidaturas ao Prémio Literário Arnaldo França decorrem até 31 de julho e destinam-se a obras inéditas em prosa, escritas em língua portuguesa, de autores cabo-verdianos e estrangeiros residentes em Cabo Verde há pelo menos cinco anos.

Instituído em parceria pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e pela Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV), o prémio aceita trabalhos inéditos apresentados exclusivamente por via eletrónica, mediante o preenchimento e submissão do formulário disponível no sítio eletrónico da Imprensa Nacional.

Em comunicado, as organizações avançaram que os interessados podem ainda consultar o regulamento, a composição do júri e outras informações relacionadas com o concurso no portal da mesma instituição.

Além do prémio pecuniário no valor de cinco mil euros — o equivalente a cerca de 551 mil escudos cabo-verdianos —, a iniciativa contempla a edição da obra vencedora sob a chancela da Imprensa Nacional.

Os vencedores serão conhecidos e divulgados até ao final de 2026.

De acordo com as entidades promotoras, o Prémio Literário Arnaldo França integra os Prémios INCM para a Língua Portuguesa e visa promover a língua portuguesa e o talento literário em Cabo Verde, além de homenagear Arnaldo França, figura incontornável da literatura e cultura cabo-verdiana.