​Mindelo recebe este domingo concerto de Neuza de Pina

Segundo a organização, o concerto foi agendado para este domingo por motivos de organização, com o objectivo de proporcionar uma experiência ainda mais memorável ao público.
“A noite promete muita música e emoção, e contará ainda com a participação especial da talentosa Ceuzany, numa celebração única da música cabo-verdiana”, garante a organização.
A mesma fonte destaca que Mindelo vai cantar, vibrar e sentir cada momento do espetáculo, convidando o público a não perder este concerto.
Os bilhetes já se encontram disponíveis nos pontos de venda oficiais e também online. “Garanta já o seu lugar e venha viver uma noite inesquecível ao lado de grandes vozes da nossa música”, apela.
Neuza de Pina nasceu na cidade da Praia. Aos 24 anos, enquanto trabalhava num restaurante local, despertou a atenção de colegas e clientes que a ouviam cantar e a incentivaram a pegar no microfone e a actuar para o público.
Em 2013, lançou o seu primeiro trabalho discográfico, “Flôr de Bila”, que alcançou sucesso no país e na diáspora, destacando ritmos da ilha do Fogo, como o “talaia baxo”, o “rabolo” e o “samba”.
Em 2018, lançou o segundo álbum, “Badia di Fogo”, no qual se estreou como compositora. O disco conta com 10 faixas, nove das quais inéditas, incluindo quatro da sua autoria e uma anteriormente gravada por Ramiro Mendes. Os arranjos musicais estiveram a cargo de Kaku Alves e contaram com a participação de artistas como Michel Montrond, Kaly e Totinho.
Da sua discografia consta ainda o EP “Mininus 2000”, lançado em Abril de 2023.