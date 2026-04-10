​Neuza de Pina com concertos na Praia e em São Vicente

Segundo a organização, serão dois concertos inesquecíveis com Neuza de Pina. “Preparem o coração para uma viagem pelas melodias que definem a nossa alma e cultura.”
Neuza de Pina nasceu na cidade da Praia. Aos 24 anos, enquanto trabalhava num restaurante local, despertou o interesse de colegas e de todos quantos a escutavam, que a incentivaram a usar o microfone e a cantar para o público.
Em 2013, lançou o seu primeiro trabalho, “Flôr de Bila”, que teve sucesso no país e na diáspora e revelou os ritmos da ilha do Fogo, como o “talaia baxo”, o “rabolo” e o “samba”.
Em 2018, lançou o seu segundo álbum, “Badia di Fogo”, onde se estreou como compositora. O disco conta com 10 faixas, sendo nove inéditas, quatro de sua autoria e uma já gravada por Ramiro Mendes. Os arranjos musicais estiveram a cargo de Kaku Alves e contaram com a participação de artistas como Michel Montrond, Kaly e Totinho.
Da sua discografia consta ainda o EP “Mininus 2000”, lançado em Abril de 2023.