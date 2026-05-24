Ineida Moniz com concerto intimista no Centro Cultural Cabo Verde

A cantora cabo-verdiana Ineida Moniz já está em Portugal para um concerto intimista que acontece no dia 6 de Junho, no Centro Cultural Cabo Verde, no âmbito do “Kriolo Sounds - Cada Nota, Uma Estória”. Isso depois de ter participado na 12.ª edição do Atlantic Music Expo, que teve lugar de 6 a 9 de Abril, na Cidade da Praia, e de ter estado no palco da 15.ª edição do Kriol Jazz Festival, em homenagem a Zeca di Nha Reinalda. Ainda este ano, a cantora esteve no MASA Festival, na Costa do Marfim.

Numa conversa com o Expresso das Ilhas, Ineida Moniz conta que o concerto do dia 6 de Junho será a apresentação do seu mundo ao público do CCCV.

Ineida Moniz disse que vai levar na sua “sulada” o pulsar dessas dez ilhas e um pedacinho de si em cada nota cantada e tocada.

“Fazer a minha arte como sempre fiz, com esta liberdade de poder viajar pelo mundo fora, mas com os pés sempre assentes na minha terra amada, Cabo Verde”, aponta.

Ineida Moniz acrescenta que este concerto será um momento de muita boa música e conversa descontraída.

“Vamos estar no Centro Cultural Cabo Verde, em Lisboa, para um momento de muita boa música e conversa descontraída. Vou contar histórias e cantar para juntos viajarmos nos ritmos de Cabo Verde, este país que tanto amamos”, relata.

Neste concerto, a cantora estará acompanhada pelo músico Rolando Semedo. “Claro, haverá boas surpresas neste concerto”.

Natural da ilha de Santiago, Ineida Moniz é detentora de uma voz única, com uma energia contagiante. A cantora tem ganho destaque no meio musical cabo-verdiano e encontra-se, neste momento, a preparar o seu primeiro trabalho discográfico.

“Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória” é um projecto musical do CCCV que tem como finalidade apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP, além de dar a conhecer ao público a música destes países. Mensalmente, um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia.

Neste concerto, a artista não recebe caché, mas o valor da entrada paga pelo público é-lhe entregue directamente, sem a intermediação ou intervenção de qualquer agência de representação.

A participação no “Kriolo Sounds” é feita por convite do CCCV, dirigido directamente ao artista ou através de manifestação de interesse deste junto do CCCV.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1277 de 20 de Maio de 2026.