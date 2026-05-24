Uni-CV realiza de 25 a 27 de Maio III Simpósio Internacional de Literatura Infantil e Juvenil

A Universidade de Cabo Verde realiza, de 25 a 27 de Maio, no Campus do Palmarejo Grande, o III Simpósio Internacional de Literatura Infantil e Juvenil, encontro académico e cultural que reúne investigadores, escritores, docentes, estudantes e mediadores de leitura de vários países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Subordinado ao tema “Literatura Infantil e Juvenil em Língua Portuguesa: Infâncias, Circulações e Poéticas em Contextos Plurais”, o evento pretende promover uma reflexão interdisciplinar sobre infância, leitura, oralidade, identidade, língua portuguesa e formação de leitores.

A sessão de abertura acontece na segunda-feira, 25, às 13h30, no Auditório 101 do Edifício 8, no Campus do Palmarejo Grande.

Segundo a Universidade, a cerimónia será presidida pela Pró-Reitora para os Estudantes, Cultura Académica e Vida Universitária, Elvira Correia, e pelo Pró-Reitor para a Investigação, Inovação e Extensão, Adilson Semedo. A mesa contará ainda com a Presidente da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes, Aleida Furtado, o representante da Embaixada do Brasil em Cabo Verde, Roberto Lopes, e a directora da Cátedra Eugénio Tavares de Língua Portuguesa, Fátima Fernandes.

O simpósio é organizado pelo Leitorado Guimarães Rosa/Instituto Guimarães Rosa na Uni-CV, em articulação com a Universidade de Cabo Verde e em coorganização com a Cátedra Eugénio Tavares de Língua Portuguesa.

O primeiro dia do encontro inclui a conferência de abertura “Estratégias de leitura: percurso pessoal, histórico e investigativo”, apresentada pela professora Renata Junqueira de Souza, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

O programa prevê ainda o painel “Com a palavra o escritor cabo-verdiano”, que reunirá autores nacionais como Marilene Pereira, Vera Duarte Lobo de Pina, Maria do Céu Baptista, Dai Varela, Madalena Brito Neves e Dina Salústio para debater temas ligados à formação de leitores, identidade, insularidade e construção de personagens infantis.

No dia 26, os debates estarão centrados na educação literária, políticas públicas do livro, experiência estética e mediação de leitura. Um dos destaques será o painel “Poesia como linguagem para crianças”, encerrado com um momento de reconto oral de contos tradicionais cabo-verdianos, apresentado por Linda Inês, estudante do curso de Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses.

Já no último dia, 27 de Maio, decorrem sessões de comunicação em simultâneo, distribuídas por nove salas da Uni-CV, abrangendo os onze eixos temáticos do simpósio. À tarde, serão realizadas as conferências dos professores Arlindo Barreto e Saidu Bangura, dedicadas à leitura de textos literários e ao impacto dos conflitos armados nas crianças, com enfoque no caso da Serra Leoa.

O encerramento ficará a cargo do cantor e escritor Dino d'Santiago, Embaixador da Leitura de Cabo Verde, que irá proferir a conferência “A leitura como caminho de liberdade, identidade e futuro”. O momento contará ainda com café festivo, actuação musical, poesia pelo Clube de Literatura e Teatro da Uni-CV e homenagens finais.