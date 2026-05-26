Cultura

​Bertânia Almeida convidada do “Concertos de Bolso”

PorDulcina Mendes,26 mai 2026 11:48

A cantora cabo-verdiana Bertânia Almeida é a próxima convidada de mais uma edição dos “Concertos de Bolso”, iniciativa do Banco Interatlântico, que acontece esta quinta-feira, 28, na Cidade da Praia.

Numa publicação nas redes sociais, o Banco Interatlântico refere que Bertânia Almeida subirá ao palco do Auditório Interatlântico para uma noite dedicada à música cabo-verdiana.

A mesma fonte destaca que a artista “possui uma voz que carrega as ilhas na alma”.

A entrada é gratuita, mas o bilhete deve ser levantado na recepção da sede do Banco Interatlântico, em Chã de Areia, até às 18h00 do dia do espectáculo.

Natural de São Nicolau, Bertânia Almeida cresceu em São Vicente, rodeada pela música e cultura cabo-verdiana, que marcaram o seu percurso artístico, que se pauta pela autenticidade e emoção.

Em 2023, lançou o álbum “Descobri”, onde retrata vivências, memórias e sentimentos profundos através da sua arte.

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Concertos de Bolso Banco Interatlântico Bertânia Almeida

Autoria:Dulcina Mendes,26 mai 2026 11:48

Editado porAndre Amaral  em  26 mai 2026 11:48

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