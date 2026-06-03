​Cláudia Sofia apresenta vídeo single infantil “Sapatinho di Lika”

A cantora Cláudia Sofia acaba de lançar o seu mais recente vídeo single, “Sapatinho di Lika”, uma obra que celebra o universo infantil cabo-verdiano com alegria, imaginação e uma forte identidade cultural.

Este é o quarto vídeo single da artista e reforça a sua aposta em conteúdos dedicados às crianças e às famílias.

Segundo uma nota enviada, mais do que uma canção, “Sapatinho di Lika” destaca-se pelo resgate de uma expressão profundamente enraizada na tradição cabo-verdiana, trazendo para o presente um elemento cultural que faz parte da memória colectiva e do universo infantil do país.

A mesma fonte sublinha que, ao recuperar esta expressão, Cláudia Sofia valoriza e preserva a identidade cultural, apresentando-a às novas gerações de forma criativa e contemporânea.

“Sapatinho di Lika nasce ainda da criação de um conceito original que dá vida a um universo infantil próprio, inspirado na realidade cabo-verdiana”, explica.

À semelhança de grandes referências internacionais, surge a personagem “Sapatinha da Lika”, uma boneca idealizada pela própria artista, que também desenhou os figurinos utilizados no vídeo. As crianças aparecem vestidas com cores do arco-íris, simbolizando diversidade, energia positiva e felicidade.

A música conta a história de uma criança que vive momentos de brincadeira, dança e fantasia através do seu sapatinho, transmitindo valores como amizade, inocência e alegria.

Em paralelo, apresenta a figura da “mana velha”, que, após uma vida focada em bens materiais, reencontra o verdadeiro sentido da felicidade ao conectar-se com este universo infantil de criação e transformação.

O projecto foi pensado especialmente para o mês de Junho, dedicado às crianças, como uma oferta musical que celebra a infância e proporciona momentos de alegria às famílias.

A canção foi escrita por Cláudia Sofia, com a participação de Paloma Daniela, e integra um trabalho artístico mais amplo voltado para a valorização das crianças e da cultura cabo-verdiana.

Em 2025, Cláudia Sofia lançou o seu primeiro álbum, intitulado “Mais Uma Melodia”, marcando um momento importante na sua carreira, seguido da sua segunda digressão internacional.

Já a tour de 2026 encontra-se em preparação, com arranque previsto para Setembro, prometendo levar a sua música a novos palcos e públicos.