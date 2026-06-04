​Cabo Verde recebe bolsas de estudo para formação profissional em áreas da economia criativa

Cabo Verde acaba de ser contemplado com bolsas de estudos para formação profissional nas áreas de fotografia, produção audiovisual, gestão de projectos culturais, sonorização e animação cultural. As bolsas de estudos foram disponibilizados pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI).

Isso, graças à adesão de Cabo Verde na área da cultura e das indústrias criativas à Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) em Novembro de 2025, e no quadro da participação do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas no Fórum Rio2C, organizado pelo Ministério da Cultura do Brasil (MinC) e OEI, no final do mês de Maio.

Segundo uma nota do Ministério da Cultura, ao todo serão oferecidas 17 mil bolsas de formação profissional voltadas a estudantes e trabalhadores da cultura para cada país integrante do Programa Ibero-Americano de Indústrias Culturais e Criativas (PIICC).

O anúncio foi realizado durante a programação da 6.ª Reunião do Foro Ibero-americano de Vice-Ministros(as) e Altas Autoridades de Cultura, realizada no contexto do Rio2C, no Rio de Janeiro, que teve lugar neste final de mês de Maio no Brasil.

As bolsas integram o Programa de Internacionalização da Escola Solano Trindade de Cultura e Economia Criativa (Escult), iniciativa da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do MinC voltada à qualificação profissional no campo das indústrias culturais e criativas.

Os cursos acontecerão na língua espanhola e contemplam áreas estratégicas da economia criativa.

Para o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, a adesão de Cabo Verde na OEI, que aconteceu no ano passado, abre portas para um leque de oportunidades para o setor da cultura e das indústrias criativas e irá auxiliar na maior profissionalização da classe artística, mas, também, para todos aqueles que querem trabalhar no sector.

“Cabo Verde vem realizando parcerias estratégicas para a cabal profissionalização do sector cultural, uma vez que o país já é conhecido como país da cultura”, aponta.

Conforme a mesma fonte, este é só mais um passo que se vem juntar a outras iniciativas políticas levadas a cabo pelo Governo de Cabo Verde, como a mais recente publicação do Estatuto do Profissional de Arte e Cultura, mais conhecido por Estatuto do Artista.