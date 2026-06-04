​SCM participa na Assembleia Geral da CISAC 2026

A Sociedade Cabo-verdiana de Música participa hoje na Assembleia Geral da Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores (CISAC), que decorre em Paris, França, no quadro das comemorações do Centenário desta prestigiada organização internacional.

Este ano, a CISAC celebra os 100 anos de existência e de compromisso com a protecção dos direitos dos criadores, bem como com a promoção da diversidade artística e cultural à escala global.

Segundo uma nota da SCM, a Assembleia Geral de 2026 constitui um momento histórico de reflexão sobre as conquistas alcançadas ao longo de um século e sobre os desafios futuros da gestão coletiva dos direitos de autor e conexos.

“A participação da SCM nesta celebração histórica reforça o seu compromisso com a defesa e valorização dos direitos dos criadores cabo-verdianos, bem como com a sua integração activa nas principais plataformas internacionais de cooperação e desenvolvimento do setor cultural e criativo”, destaca.

A SCM sublinha que congratula-se por fazer parte desta rede internacional de sociedades de gestão colectiva e reafirma a sua missão de trabalhar em prol de uma remuneração justa dos criadores e do fortalecimento do sistema de direitos de autor e direitos conexos em Cabo Verde.

A SCM está representada neste importante encontro internacional pelo seu presidente, Daniel Spencer, e pelo seu gestor executivo, Mário Pina, que se juntam aos representantes das sociedades membros da CISAC provenientes de várias partes do mundo.

O evento reúne líderes das comunidades criativas e culturais, responsáveis governamentais e representantes de organizações internacionais, promovendo o intercâmbio de experiências e o debate de estratégias destinadas ao reforço da protecção dos direitos dos autores e compositores num contexto global em constante transformação.