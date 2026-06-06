​Mercado Municipal recebe inauguração da instalação artística “Nha Rede”

O Mercado Municipal da Rua de Lisboa, na cidade do Mindelo, recebe, no dia 11 deste mês, a inauguração da instalação artística “Nha Rede”, resultante da Residência Criativa. Esta inauguração acontece em parceria com o Colectivo Tricot'Aveiro.

Segundo o Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), ao longo desta residência foi construída uma peça têxtil colectiva que reúne experiências, saberes, práticas e imaginários partilhados entre artistas, designers e artesãos, num processo colaborativo de criação e valorização das artes têxteis tradicionais e contemporâneas.

A coordenação técnica esteve a cargo de Rita Quintela e Maria Quintela (Colectivo Tricot'Aveiro), com coordenação artística da designer Stephanie Silva. Esta rede foi tecida pelas artesãs Maria de Lourdes da Cruz, Cândida Rocha, Filomena Silva, Nadira da Luz, Bernardete do Livramento e Rosa Cortez, que levou para este projecto os seus conhecimentos em croché, tricô, macramé, patchwork e tapeçaria.

A residência criativa teve início no dia 18 de Maio, com os objectivos de estimular processos colaborativos de escuta activa, valorizar práticas manuais e têxteis tradicionais e contemporâneas, contribuir para a dinamização do tecido artístico e artesanal cabo-verdiano e desenvolver materiais de registo para memória e partilha da experiência.