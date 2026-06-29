Música oficial de Cabo Verde no Mundial ultrapassa um milhão de visualizações no YouTube

A música oficial de Cabo Verde no Mundial atingiu a marca de um milhão de visualizações na plataforma YouTube, anunciou hoje a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

Num comunicado, a FCF agradeceu a todos os que contribuíram para este sucesso nacional e internacional, bem como aos músicos e compositores da obra e afirma que a canção está a ser tocada em todos os estádios do Mundial.

Intitulada “NÔS ÓRA DJA TXIGA”, a música assinala a presença de Cabo Verde na competição mundial e celebra o orgulho dos cabo-verdianos, tanto no país como na diáspora, por verem o nome do arquipélago em destaque.

Segundo a Federação, a canção transmite uma mensagem de união e celebração deste momento histórico, ao mesmo tempo que procura incentivar a Selecção Nacional com uma mensagem de coragem, confiança e determinação, apelando aos jogadores para acreditarem, lutarem e honrarem o campo com a força, a resiliência e a alma cabo-verdiana.

A obra reúne artistas de diferentes ilhas e gerações e percorre vários ritmos nacionais, entre os quais o funaná, o talaia baixo, a mandinga e o hip hop, assumindo-se, de acordo com a FCF, como um símbolo da diversidade, da identidade e da união do povo cabo-verdiano.