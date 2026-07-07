CNAD homenageia Vasco Martins

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) presta esta sexta-feira, 10, uma homenagem ao compositor, músico, investigador, poeta e pensador cabo-verdiano Vasco Martins.

A homenagem terá lugar às 18h00, no Pátio Vasco Martins, no CNAD, num momento de celebração da sua vida, obra e legado.

O programa inclui a atribuição do nome Pátio Multiuso Vasco Martins ao espaço, uma performance musical, discursos institucionais, a conversa "Vasco entre Amigos", em torno da vida e obra de Vasco Martins, e a estreia do filme "The Coriolis Effect".

Filmado em Cabo Verde, "The Coriolis Effect" é uma poderosa meditação cinematográfica sobre a vida, a natureza e as alterações climáticas.

Realizado por Corinne van Egeraat e Petr Lom, em colaboração com Vasco Martins, o filme convida o público a reflectir sobre a relação entre todos os seres vivos e a responsabilidade colectiva de cuidar do planeta.