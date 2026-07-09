Gerson Spencer apresenta novo álbum “Livre” na Cidade da Praia

Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Gerson Spencer conta que o álbum traz músicas tradicionais, com uma mistura de sonoridades modernas, e inclui temas que misturam o português e a língua cabo-verdiana.
“Este trabalho discográfico vai na mesma linha do primeiro álbum, ‘Voz na Fundo’, mas adicionei mais elementos. Tem uma morna, uma coladeira, colazouk, que é uma música que fiz para a minha terra, a ilha do Maio. Tem batuque. O disco é composto por oito faixas musicais. E tenho duas músicas mais direccionadas para a malta jovem”, relata.
O cantor explica que o primeiro álbum foi financiado pelo seu produtor, Silvano Spencer, enquanto neste segundo trabalho decidiu financiar o próprio projecto.
“Financiei o meu álbum para poder ter o controlo das minhas coisas, mas também para desafiar a minha cabeça, para aprender como é que as coisas funcionam. Gosto de desafios, acredito que com o sacrifício vou ganhar mais experiência. Foi uma experiência muito positiva, porque durante três anos vi que, às vezes, as coisas não davam certo e tive de me adaptar. Foi muito esforço”, relata.
Gerson Spencer explicou que o álbum tem o título “Livre” por se sentir livre enquanto artista e ser humano.
“Até na letra da música que emprestou o nome ao disco, se fores ouvir, vais perceber o que quero dizer com isso. Estou a sentir-me livre como artista. É mais cansativo, mas estou a aprender muitas coisas e estou a entrar numa nova fase artística”.
O cantor garantiu ainda que hoje é um Gerson Spencer mais experiente, confiante e maduro. “Então valeu a pena este álbum ‘Livre’, que está a ser bem aceite”, afirma.
Shows
Gerson Spencer, que reside actualmente em Portugal, disse que está em Cabo Verde para fazer o lançamento do seu novo álbum, com a intenção de levar a apresentação a todas as ilhas.
“Quero fazer em todas as ilhas. Estamos a começar aqui na Cidade da Praia, depois vamos para São Vicente, Sal, Santo Antão e o último lançamento quero fazer na minha ilha, Maio, porque quero fazer algo muito especial também”, garante.
O artista revelou ainda que realizar um espectáculo no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Cidade da Praia, é algo que há muito desejava.
“Já fiz shows nos festivais e em outros lugares, mas aquela forma de espectáculo no Auditório Nacional, com pessoas sentadas a apreciar e, de preferência, com os meus fãs presentes, é algo que há muito sonhava”, afirmou Spencer.
Por isso, diz que quer estar focado a 100% no concerto de sábado. “Espero que aquele dia seja uma noite especial, que as pessoas saiam de lá com o coração e os ouvidos cheios de coisas boas”.
Neste concerto, Gerson Spencer terá como convidados os artistas Voz di Magua, Marinu e Nha di Filipa. “Independentemente das pessoas que vão estar no auditório no meu show, vou dar o meu máximo, porque há muito que sonhava realizar este concerto”.
Além dos temas do álbum “Livre”, o cantor vai apresentar músicas do primeiro trabalho discográfico, “Voz na Fundo”, o seu álbum mais conhecido.