Gerson Spencer apresenta novo álbum “Livre” na Cidade da Praia

O cantor maiense Gerson Spencer estará este sábado, 11, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Cidade da Praia, para apresentar o seu mais recente álbum, intitulado “Livre”. Depois do primeiro álbum, “Voz na Fundo”, Gerson Spencer regressa ao mercado musical com “Livre”, composto por oito faixas. “Livre”, “Amam”, “Inexplicável”, “Nha Terra Djarmai”, “Ana”, “Patroa di Nhas Sentimentos”, “Tudu ta Muda” e “Cherie” são os temas que fazem parte deste trabalho discográfico.

Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, Gerson Spencer conta que o álbum traz músicas tradicionais, com uma mistura de sonoridades modernas, e inclui temas que misturam o português e a língua cabo-verdiana.

“Este trabalho discográfico vai na mesma linha do primeiro álbum, ‘Voz na Fundo’, mas adicionei mais elementos. Tem uma morna, uma coladeira, colazouk, que é uma música que fiz para a minha terra, a ilha do Maio. Tem batuque. O disco é composto por oito faixas musicais. E tenho duas músicas mais direccionadas para a malta jovem”, relata.

O cantor explica que o primeiro álbum foi financiado pelo seu produtor, Silvano Spencer, enquanto neste segundo trabalho decidiu financiar o próprio projecto.

“Financiei o meu álbum para poder ter o controlo das minhas coisas, mas também para desafiar a minha cabeça, para aprender como é que as coisas funcionam. Gosto de desafios, acredito que com o sacrifício vou ganhar mais experiência. Foi uma experiência muito positiva, porque durante três anos vi que, às vezes, as coisas não davam certo e tive de me adaptar. Foi muito esforço”, relata.

Gerson Spencer explicou que o álbum tem o título “Livre” por se sentir livre enquanto artista e ser humano.

“Até na letra da música que emprestou o nome ao disco, se fores ouvir, vais perceber o que quero dizer com isso. Estou a sentir-me livre como artista. É mais cansativo, mas estou a aprender muitas coisas e estou a entrar numa nova fase artística”.

O cantor garantiu ainda que hoje é um Gerson Spencer mais experiente, confiante e maduro. “Então valeu a pena este álbum ‘Livre’, que está a ser bem aceite”, afirma.

Shows

Gerson Spencer, que reside actualmente em Portugal, disse que está em Cabo Verde para fazer o lançamento do seu novo álbum, com a intenção de levar a apresentação a todas as ilhas.

“Quero fazer em todas as ilhas. Estamos a começar aqui na Cidade da Praia, depois vamos para São Vicente, Sal, Santo Antão e o último lançamento quero fazer na minha ilha, Maio, porque quero fazer algo muito especial também”, garante.

O artista revelou ainda que realizar um espectáculo no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Cidade da Praia, é algo que há muito desejava.

“Já fiz shows nos festivais e em outros lugares, mas aquela forma de espectáculo no Auditório Nacional, com pessoas sentadas a apreciar e, de preferência, com os meus fãs presentes, é algo que há muito sonhava”, afirmou Spencer.

Por isso, diz que quer estar focado a 100% no concerto de sábado. “Espero que aquele dia seja uma noite especial, que as pessoas saiam de lá com o coração e os ouvidos cheios de coisas boas”.

Neste concerto, Gerson Spencer terá como convidados os artistas Voz di Magua, Marinu e Nha di Filipa. “Independentemente das pessoas que vão estar no auditório no meu show, vou dar o meu máximo, porque há muito que sonhava realizar este concerto”.

Além dos temas do álbum “Livre”, o cantor vai apresentar músicas do primeiro trabalho discográfico, “Voz na Fundo”, o seu álbum mais conhecido.